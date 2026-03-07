“Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è”, ha attaccato la legale Danila Solinas. Nell’ordinanza del tribunale dei minorenni dell'Aquila la madre è descritta come “ostile e squalificante”, con un atteggiamento che ha finito per condizionare anche quello dei suoi tre figli ascolta articolo

Potrebbero essere trasferiti già oggi i tre bambini della "famiglia nel bosco", che dal 20 novembre si trovano in una casa famiglia su ordinanza del Tribunale dei minori de L'Aquila. E mentre la perizia a cui avrebbero dovuto essere sottoposti i minori potrebbe essere a questo punto rinviata, la legale della famiglia Danila Solinas ha dichiarato: “Credevamo di vivere in un Paese civile, ma invece non lo è. L'assistente sociale dovrebbe rispondere a qualcuno. Ha preteso che venisse cacciata la mamma nonostante le urla strazianti dei bambini. È stato terribile". Ieri infatti il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha deciso di allontanare la madre dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori, cosa che è avvenuta nella stessa serata.

Le ragioni dell'allontanamento Nelle 13 pagine di ordinanza con cui il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha deciso di separare la madre dai propri figli, gli educatori della casa famiglia usano toni forti nei confronti della donna: viene infatti descritta come "ostile e squalificante", con un atteggiamento che ha finito per condizionare anche quello dei suoi tre figli. Quello che emerge è un quadro molto intricato, con protagonista una madre che "non si fida di nessuno" e non rispetta le regole, tentando di imporre le proprie anche in tema di istruzione. "La madre manifesta scatti d'ira", è "oppositiva alle indicazioni del personale e utilizza modalità comunicative svalutanti nei confronti delle educatrici", hanno scritto i servizi sociali. L'ordinanza rivela poi anche lo scarso livello di scolarizzazione dei bambini, causato in parte anche dalle "convinzioni" della mamma di "iniziare il lavoro sugli apprendimenti dopo i 7 anni di età, poiché a detta loro il cervello è maggiormente predisposto all'apprendimento dopo aver fatto esperienze dirette nella natura". La tensione tra madre e servizi sociali Nel provvedimento si parla anche del clima conflittuale tra la donna e i servizi sociali: "L'umore materno è andato col tempo peggiorando, verosimilmente poiché la signora mostra di avere per qualche ragione coltivato l'illusione di una permanenza in comunità molto breve e di un sollecito ripristino della convivenza di tutta la famiglia presso la propria abitazione". Al contrario, invece, il padre viene descritto più accomodante, di sostegno alla moglie e ai figli, con una condotta "adeguata e utile a rasserenare i figli e la madre". E nel tempo, secondo quanto evidenziato dai giudici, anche i bimbi hanno risentito del clima di tensione, finendo per diventare aggressivi nei confronti delle educatrici e di alcuni minori presenti nella struttura protetta.