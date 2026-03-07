La Spezia, ordina un kg di droga sul web: arrestato

Finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia hanno arrestato, in flagranza di reato, un italiano, residente ad Arcola, che aveva appena ritirato, presso un locker di viale San Bartolomeo, un pacco contenente una cassa stereo al cui interno era stato abilmente nascosto circa un chilo di hashish, suddiviso in piccoli panetti. L'indagine nasce dal costante monitoraggio delle spedizioni e dei canali social, sempre più spesso utilizzati come vetrine virtuali per l'acquisto di droga in totale anonimato. La partita era stata ordinata sul web, con consegna presso un punto di ritiro automatico; i nominativi di mittente e destinatario, ovviamente di fantasia, per evitare qualsiasi forma di tracciamento. I militari del Nucleo Polizia economico-finanziaria della Spezia, dopo aver individuato la spedizione sospetta, si sono appostati nei pressi del punto di consegna, in attesa che qualcuno arrivasse per il ritiro. Dopo aver trovato lo stupefacente, le operazioni di ricerca sono proseguite presso l'abitazione del giovane, dove sono stati sottoposti a sequestro altri 20 grammi circa, tra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e oltre 4 mila euro di denaro contante.