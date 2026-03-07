Anche Torino, come le principali città italiane, domenica 8 marzo celebra la Giornata Internazionale della Donna. Dal corteo di Non Una di Meno ai musei e le mostre gratuite: gli appuntamenti ascolta articolo

Anche Torino, come le principali città italiane, domenica 8 marzo celebra la Giornata Internazionale della Donna. Dal corteo femminista di Non Una di Meno ai musei e mostre gratuite, ecco alcuni appuntamenti da non perdere nella città della Mole. Lo sciopero femminista Come a Milano, Napoli, Roma e Bologna anche a Torino si scende in piazza per protestare contro discriminazioni e patriarcato. La mobilitazione di Non una di Meno "contro il ddl Bongiorno" è prevista per lunedì 9 marzo alle ore 10 davanti al tribunale della città. Gli altri appuntamenti di Non una di Meno in città: SAN SALVARIO - dalle h 11 Area pedonale di corso Marconi: Roda feminina de capoeira, laboratorio di panuelos, attività per bimbə. A seguire pranzo condiviso.

- dalle h 11 Area pedonale di corso Marconi: Roda feminina de capoeira, laboratorio di panuelos, attività per bimbə. A seguire pranzo condiviso. CENISIA - dalle 12.30 a Comala: pranzo comunitario, laboratorio di serigrafia transfemminista, preparazione striscione e partita Comala FC, proiezione “Offside”.

- dalle 12.30 a Comala: pranzo comunitario, laboratorio di serigrafia transfemminista, preparazione striscione e partita Comala FC, proiezione “Offside”. AURORA BARRIERA - dalle h 14 ai Giardini Montanaro: musica, laboratori artistici e di bellezza, giochi, danze.

- dalle h 14 ai Giardini Montanaro: musica, laboratori artistici e di bellezza, giochi, danze. VANCHIGLIA - dalle h 15.30 nell’area pedonale di via Balbo: merenda e laboratorio artistico. Alle 17 passeggiata in quartiere e a seguire aperitivo e concerto Comitato Vanchiglia Insieme.



La Mole si illumina di viola La sera di domenica 8 marzo la Mole Antonelliana, monumento emblema della città, si illuminerà di viola. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento Gabinetto del Sindaco della Città di Torino, rappresenta un segno visibile dell’impegno condiviso nel promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e delle pari opportunità.

I musei a ingresso gratuito Per la giornata di domenica 8 marzo, alcuni musei cittadini hanno programmato iniziative, visite guidate e tariffe ridotte per tutte le donne per permettere loro di trascorrere qualche ora circondate dall’arte e dalla bellezza. Dall'ingresso ridotto alla GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna) alla visita guidata speciale alla mostra "Insolite Muse" domenica 8 marzo alle 11 fino all'ingresso gratuito a tutte le donne al Museo Egizio di Torino, TUTTI GLI APPUNTAMENTI.