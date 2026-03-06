8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi

In occasione della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo il collettivo femminista Non una di meno promuove nel capoluogo lombardo due momenti di protesta contro la violenza sulle donne, contro le guerre e per chiedere che vengano finanziati i centri anti violenza: “Se le nostre vite non valgono, noi lottiamo e scioperiamo”, è lo slogan. "Lottiamo contro ogni forma di violenza patriarcale, che dal sistema-Epstein al ddl Bongiorno, dalle “liste stupri” nei bagni delle scuole alle nostre case, ci uccide, ci opprime, ci soffoca. Per un consenso libero ed entusiasta SEMPRE: solo sì è sì", si legge sul post che annuncia lo sciopero. Domenica 8 marzo il corteo transfemminista parte alle ore 15 da Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Lo sciopero è invece previsto per lunedì 9 alle 9.30 da Largo Cairoli.

In occasione della Giornata Internazionale della donna sono diversi gli eventi organizzati a Milano per promuovere la parità di genere. Incontri, presentazioni, spettacoli teatrali e cortei per riflettere sull'emancipazione femminile e chiedere pari diritti.

Dal 7 al 21 marzo la Fabbrica del Vapore ospiterà MUPA, il Museo del Patriarcato, che mette in mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Ideata da ActionAid, l'esposizione è concepita come un viaggio nel tempo, esattamente nel 2148, anno in cui sarà raggiunta l'uguaglianza di genere secondo l'ultimo Global Gender Gap Report. Il museo sarà inaugurato il 7 marzo alle 11 con Katia Scannavini, co-segretaria generale ActionAid, cinque componenti del gruppo rock milanese Bambole di pezza ed Elena Lattuada, Delegata del Sindaco per le Pari Opportunità di Genere Comune di Milano. Sarà aperto tutti i giorni con l'eccezione del 9 marzo per permettere la partecipazione allo sciopero indetto da Non una di meno in quella data.

I musei gratuiti e la visita gratuita al Cenacolo

Domenica 8 marzo l'ingresso è gratuito per tutte le donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici statali. Anche il celebre Cenacolo Vinciano - il museo di Milano dedicato all'Ultima Cena, dipinto murale di Leonardo Da Vinci - sarà a ingresso gratuito per tutte le donne. Il museo aderisce infatti all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura. L'ingresso è con prenotazione obbligatoria.

L'evento “8 Marzo, 8 Donne”

A Milano torna anche “8 Marzo, 8 Donne”, il premio promosso da A Coded World ODV. La seconda edizione del progetto, che celebra l'impegno femminile e l'inclusione sociale, si terrà venerdì 6 marzo alle 16.30 al Cinema Teatro Wagner. Protagoniste dell'iniziativa sono otto storie femminili scelte per l’impatto sociale e civile costruito attraverso percorsi diversi. I riconoscimenti saranno consegnati da altre protagoniste del mondo culturale e associativo.

Lo spettacolo "Vi amo da morire"

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Teatro Cinema Martinitt di Milano propone "Vi amo da morire", una commedia teatrale capace di far ridere e riflettere attraverso una storia ricca di colpi di scena in cui, tra equivoci e rivelazioni, sarà la donna a imporsi come protagonista assoluta, guidando il pubblico in un viaggio ironico e coinvolgente.

Domenica 8 marzo ore 18.00 - Teatro Cinema Martinitt, via Pitteri 58

Un group coaching per le donne del territorio

"Un'ora per me": in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Youfully propone in collaborazione con il Municipio 3 un incontro gratuito di group coaching dedicato alle donne del territorio. Uno spazio guidato per fermarsi, ascoltarsi e riattivare energie, talenti e consapevolezze personali, valorizzando il proprio ruolo nella vita privata e professionale.