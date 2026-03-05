Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario

Cristopher Gaston Ogando è stato colpito con una coltellata la sera del 4 marzo ed è deceduto la mattina successiva all'ospedale Maggiore della città. La fidanzata è accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo ma non si trova in stato di fermo. Rilievi dei Ris nell'abitazione posta sotto sequestro

C'è un indagato per la morte di Cristopher Gaston Ogando, il giovane morto a Parma dopo essere stato accoltellato. A essere messa sotto indagine è la fidanzata del 27enne, una ragazza italo-cubana che ora è accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo. Ogando, originario della Repubblica Dominicana e residente in città, è morto nella mattinata del 5 marzo in seguito alle ferite riportate ieri sera a causa di una coltellata inferta probabilmente con un coltello da cucina. La ragazza risulta l'unica presente al momento della tragedia ma, come ribadiscono fonti investigative, non è in stato di fermo. I carabinieri del Ris di Parma hanno svolto accertamenti nell'appartamento, che per il momento rimane sotto sequestro, in cui si è consumata l’aggressione.

Indagine in corso

Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma. In seguito alla morte, l’abitazione della vittima è stata posta sotto sequestro e sottoposta ai rilievi dei Ris che sono iniziati intorno alle 10 e durati diverse ore. I militari del Reparto investigazioni scientifiche sul posto hanno cercato elementi utili a ricostruire la vicenda. Intanto le autorità hanno interrogato la fidanzata della vittima e, al termine dell’interrogatorio, hanno deciso di inserirla nel registro degli indagati.