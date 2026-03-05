Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Femminicidio Concetta Marruocco, confermato in appello l'ergastolo al marito

Cronaca

Franco Panariello, già sotto processo per maltrattamenti in famiglia alla moglie e alla figlia minorenne, la notte del 14 ottobre di tre anni fa forzò il braccialetto elettronico, che non diede l'allarme, e si introdusse di notte in casa della vittima, colpendola a coltellate mentre era a letto

ascolta articolo

La corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna all'ergastolo per Franco Panariello, reo confesso dell'omicidio della moglie, Concetta Marruocco, infermiera di 52 anni, colpita con 42 coltellate il 14 ottobre 2023 a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. La conferma della pena massima era stata chiesta dal procuratore generale Roberto Rossi e dai legali dei figli e della sorella della vittima, mentre i giudici hanno respinto la richiesta dei difensori dell'operaio originario di Torre del Greco di rinnovare l'istruttoria con una perizia  psichiatrica. 

La sentenza

Con una sola udienza e dopo poco più di un'ora di camera di consiglio, la presidente della corte Giuliana Basilli ha letto la sentenza, che conferma quella di primo grado. Panariello, già sotto processo per maltrattamenti in famiglia alla moglie, che lo aveva denunciato, e alla figlia minorenne, la notte del 14 ottobre di tre anni fa, forzò il braccialetto elettronico, che non diede l'allarme, e si introdusse di notte in casa della vittima, colpendola a coltellate mentre era a letto. 

Approfondimento

Omicidio Marucco, accertamenti sul braccialetto elettronico del marito

Cronaca: Ultime notizie

Fondatore TelePordenone ucciso a sprangate, c'è un sospettato

Cronaca

Mario Ruoso, 87enne storico patron dell’emittente tv, è stato trovato morto ieri pomeriggio nel...

Caso Paragon, pm: "Spiati tre telefoni, anche attivisti e giornalista"

Cronaca

La consulenza tecnica ha individuato tracce di malware solo su tre dispositivi Android,...

Venti anni fa il sequestro e l'omicidio di Tommaso Onofri: la storia

Cronaca

Il bambino fu sottratto ai genitori il 2 marzo del 2006 e ucciso poche ore dopo da Mario Alessi,...

Cosa sono le liste di leva pubblicate dai Comuni italiani

Cronaca

L’aggiornamento delle liste di leva con i nati nel 2009 ha riacceso la preoccupazione di alcuni...

Open Dialogues for the Future, a Udine la quarta edizione il 5-6 marzo

Cronaca

Due giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde, allo scenario geopolitico e geoeconomico...

Cronaca: i più letti