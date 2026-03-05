Franco Panariello, già sotto processo per maltrattamenti in famiglia alla moglie e alla figlia minorenne, la notte del 14 ottobre di tre anni fa forzò il braccialetto elettronico, che non diede l'allarme, e si introdusse di notte in casa della vittima, colpendola a coltellate mentre era a letto

La corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna all'ergastolo per Franco Panariello, reo confesso dell'omicidio della moglie, Concetta Marruocco, infermiera di 52 anni, colpita con 42 coltellate il 14 ottobre 2023 a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. La conferma della pena massima era stata chiesta dal procuratore generale Roberto Rossi e dai legali dei figli e della sorella della vittima, mentre i giudici hanno respinto la richiesta dei difensori dell'operaio originario di Torre del Greco di rinnovare l'istruttoria con una perizia psichiatrica.

La sentenza

Con una sola udienza e dopo poco più di un'ora di camera di consiglio, la presidente della corte Giuliana Basilli ha letto la sentenza, che conferma quella di primo grado. Panariello, già sotto processo per maltrattamenti in famiglia alla moglie, che lo aveva denunciato, e alla figlia minorenne, la notte del 14 ottobre di tre anni fa, forzò il braccialetto elettronico, che non diede l'allarme, e si introdusse di notte in casa della vittima, colpendola a coltellate mentre era a letto.