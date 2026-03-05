Open Dialogues for the Future, a Udine la quarta edizione il 5-6 marzo

Due giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde, allo scenario geopolitico e geoeconomico segnato da vecchi e nuovi conflitti alla Difesa europea, dal piano di trasformazione Vision 2030 dell'Arabia Saudita al ruolo dell'IA, con un focus sulla Cina come esempio di "techno security state"
Le principali tendenze globali della geopolitica e della geoeconomia saranno al centro della IV Open Dialogues for the Future, la due giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde ideata dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con TEHA Group e con la direzione scientifica del giornalista Federico Rampini. Dallo scenario geopolitico e geoeconomico segnato da vecchi e nuovi conflitti alla Difesa europea, dal piano di trasformazione Vision 2030 dell'Arabia Saudita al ruolo dell'IA, con un focus sulla Cina come esempio di "techno security state". Si comincia giovedì 5 Marzo e ci sarà anche spazio per l'analisi delle strategie globali e delle dinamiche interne degli Stati Uniti e per il Friuli Venezia Giulia come crocevia d'Europa. Sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario alla Coesione e le Riforme; Matteo Zoppas, presidente Ice; Markus Kerber, già direttore generale della Federation of German Industries (BDI); Ghadah Amer Alhamoud, chief international affairs del Ministero dell' Industria dell'Arabia Saudita; Elizabeth Truss, già primo ministro e ministro degli Esteri del Regno Unito.
Il programma
Filippo Malinverno (Coordinatore di Open Dialogues for the Future, The European House – Ambrosetti)
10:00
Benvenuto:
Giovanni Da Pozzo (Presidente, Camera di Commercio Pordenone-Udine)
Alberto Felice De Toni (Sindaco, Città di Udine)
Bruno Malattia (Presidente, Fondazione Friuli)
Michelangelo Agrusti (Vicepresidente, Camera di Commercio Pordenone-Udine)
Andrea Prete (Presidente, Unioncamere) 5’ Sergio Emidio Bini (Assessore alle attività produttive e turismo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
10:40 – 10:50
Videomessaggio:
Antonio Tajani (Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)
10:50 – 13:00
IL MONDO CHE CAMBIA: LO SCENARIO GEOPOLITICO E GEOECONOMICO TRA VECCHI E NUOVI CONFLITTI
Panoramica iniziale:
• Federico Rampini (Editorialista, Corriere della Sera; Direttore Scientifico,
Open Dialogues for the Future)
Panel geopolitico:
• Greta Cristini (Analista geopolitica, reporter e scrittrice)
• Gilles Gressani (Direttore, Le Grand Continent)
• Arduino Paniccia (Presidente, Scuola di Guerra Economica e Competizione Internazionale di Venezia ASCE)
Panel geoeconomico:
• Veronica De Romanis (Professoressa di Economia europea, Stanford University Firenze e LUISS Guido Carli)
• Markus Kerber (già Direttore Generale, Federation of German Industries – BDI)
• Luigi Buttiglione (CEO, LB Macro)
13:00 – 14:30 Pausa
14:30 – 16:00
TRA AMBIZIONE E REALISMO: LA DIFESA EUROPEA ALLA PROVA DEI FATTI
Video messaggio:
• Giuseppe Cavo Dragone (Ammiraglio di Squadra della Marina Militare e
Presidente del Comitato Militare della NATO)
• Dominik P. Jankowski (Deputy Secretary General for Policy
and Outreach, Assemblea Parlamentare della NATO)
• Jan Techau (Director of Eurasia Group's Europe team)
Conversazione con:
• Stefano Pontecorvo (Presidente, Leonardo)
• Federico Rampini (Editorialista, Corriere della Sera; Direttore Scientifico, Open Dialogues for the Future)
16:00 – 16:20
LA “GRANDE STRATEGIA DELL’IRAN” SOTTO ATTACCO
• Vali R. Nasr (Majid Khadduri Professor of Middle East Studies and International Affairs, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies – SAIS)
16:20 – 16:40
A WINDOW ON SAUDI ARABIA – VISION 2030 AS INSPIRING MODEL
• Emon Shakoor (venture capitalist e imprenditrice; CEO, Blossom Accelerator)
16:40 – 17:40
IL RUOLO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DELL’INNOVAZIONE PER IL PRESENTE E IL FUTURO
• Alessandro Melis (IDC Foundation Endowed Chair; Architecture, New York Tech)
• Marco Pavone (Associate Professor of Aeronautics and Astronautics, Stanford University; Director of Autonomous Vehicle Research, NVIDIA)
La Cina come esempio di “techno security state”:
• Federico Rampini (Editorialista, Corriere della Sera; Direttore Scientifico, Open Dialogues for the Future)
• Tai Ming Cheung (Director, UC Institute on Global Conflict and Cooperation; Professor, School of Global Policy and Strategy, University of California, San Diego)