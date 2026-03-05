Open Dialogues for the Future, a Udine la quarta edizione il 5-6 marzo

Le principali tendenze globali della geopolitica e della geoeconomia saranno al centro della IV Open Dialogues for the Future, la due giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde ideata dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine con TEHA Group e con la direzione scientifica del giornalista Federico Rampini. Dallo scenario geopolitico e geoeconomico segnato da vecchi e nuovi conflitti alla Difesa europea, dal piano di trasformazione Vision 2030 dell'Arabia Saudita al ruolo dell'IA, con un focus sulla Cina come esempio di "techno security state". Si comincia giovedì 5 Marzo e ci sarà anche spazio per l'analisi delle strategie globali e delle dinamiche interne degli Stati Uniti e per il Friuli Venezia Giulia come crocevia d'Europa. Sono attesi, tra gli altri, gli interventi di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario alla Coesione e le Riforme; Matteo Zoppas, presidente Ice; Markus Kerber, già direttore generale della Federation of German Industries (BDI); Ghadah Amer Alhamoud, chief international affairs del Ministero dell' Industria dell'Arabia Saudita; Elizabeth Truss, già primo ministro e ministro degli Esteri del Regno Unito.