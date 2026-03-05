Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’allargamento del nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. Sanchez sfida il tycoon, dopo l'attacco del presidente Usa a Madrid per non aver concesso le basi. Meloni e Crosetto sono saliti al Colle da Mattarella
- È l'allargamento della guerra in Medio Oriente a farla da padrone su tutte le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. “Ora la guerra è anche navale”, titola il Corriere della Sera. A picco una fregata di Teheran, oltre 80 morti. Missile diretto sulla Turchia intercettato dalla Nato Raid e blackout in Iraq. Movimenti dei curdi per l'azione di terra. Sánchez a Trump: ‘Mai complici’. Spazio anche ai mercati con “Borse in ripresa e il petrolio frena la corsa”. In prima pagina anche il “Referendum, avanti il No Affluenza stimata al 42%”.
- L’apertura è dedicata alla posizione della Spagna con “Sánchez: no alla guerra”. Al centro della pagina il conflitto con “Affondata nave iraniana i curdi attaccano via terra” e all’intervista “Cercas: "L'Europa non sa opporsi alla legge della forza". Il commento “Da Madrid un esempio di fermezza”. In spalla spazio al reportage con “A Dubai nell’ex paradiso il cielo fa paura”. In taglio basso: “L’addio al piccolo Domenico la folla in lacrime: “Giustizia””.
- L’apertura è dedicata ancora una volta alla crisi in Medio Oriente con “Gli Usa affondano nave iraniana”. L’editoriale: “Il ruolo moderatore che l’Europa può giovare”. Tra gli approfondimenti troviamo “La lettera. L’altra guerra è mentale” e l’analisi “La prevalenza dell’alleanza”. Sopra il richiamo sui funerali del piccolo Domenico a Nola con “Addio Guerriero”. In prima pagina spazio anche allo sport con “Lazio, pari e rimpianti”.
- In apertura “Farsa antiamericana”, “Sánchez guida la rivolta socialista a Trump, scontro con Washington. E la sinistra italiana inneggia al nuovo eroe”. Tra i titoli principali sempre dedicati al conflitto “Teheran attacca Turchia e Iraq Iran, offensiva di terra dei curdi” e “Uso delle basi e voto in Aula Meloni e Crosetto al Quirinale”. Tra i richiami sull’economia della guerra troviamo “Stretto di Hormuz chiuso dal regime”. Spazio infine all’inchiesta giudiziaria con “Medici pro migranti, intercettazioni choc ‘Sbirri maledetti’”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Caos Iran, conflitto sempre più globale. La Spagna: ‘No alla guerra’ e a Trump” e l’analisi “Una nato regionale contro l’Iran”. Spazio ai mercati con “Gas e petrolio frenano la corsa al rialzo Rimbalzano Borse e bond”. In prima pagina anche le politiche europee con “Energia, la revisione dell’Ets sul tavolo del Consiglio europeo”. In spalla: “Arriva l’Industrial Accelerator Act: per la Ue svolta protezionista”.
- L’apertura è dedicata al derby tra Milan e Inter di domenica con “Derby da duri”. Sopra: “Gattuso si tiene Bastoni”. In spalla il richiamo alla Coppa Italia con “A colpi di gol Lazio-Atalanta che emozioni. È pari show (2-2)”. In pagina anche il mercato bianconero con “La Juve si muove Silva e Tonali Rinforzi di lusso per Spalletti”. In taglio basso spazio alla Formula 1 con “F.1 al via in Australia. Assalto alla McLaren”.
- L’apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente con “Missile iraniano sulla Turchia. Scontro Trump-Sanchez”. In spalla “Meloni e Crosetto da Mattarella: è la crisi più grave degli ultimi anni” e “Primo sì al testo sull’antisemitismo Il Pd si spacca” In prima pagina spazio anche al caso di Napoli con “L’ultimo saluto a Domenico La folla grida: ora giustizia”. In taglio basso: “Droga in carcere, sessanta detenuti in rivolta a Prato per prendere i panetti lanciati dall’esterno”.
- Anche in questo caso, l’apertura è dedicata alla guerra con il titolo “Il governo ci porta in guerra” e “Meloni e Crosetto vanno al Quirinale. Il pacifista Sanchez è isolato dall’Ue”. In alto: “Nordio: tour in elicottero Gdf e incontra l’uomo legato ai clan”. In prima pagina anche “Dopo Palamara, anche Ferri viene salvato da destra”. Spazio poi al referendum con “La guerra affossa il Sì: Meloni deve metterci la faccia”.
- In apertura “La guerra grande”, “Più di mille morti in Iran, il conflitto scatenato da Usa e Israele si allarga oltre il Golfo”. Spazio anche all’analisi sull’Iran con “Dopo Khamenei La rivoluzione stringe i ranghi e si fa dinastia”. In taglio basso la guerra in Ucraina con “L’attacco alla nave russa allarga la guerra ucraina”. In pagina l’analisi: “Guida americana L’Europa perduta che muove le navi e isola Madrid”.
- In apertura “La guerra di liberazione dell’Iran”, “Missile iraniano abbattuto nello spazio aereo turco. ‘Difesa Nato pronta’ assicura il Generale Battisti. Italia sotto tiro ma senza difese, sostiene Crosetto”. In pagina anche l’intervista con “Lombardo (Azione) Guerra ibrida? Deboli E gli 007 cosa fanno?”. Spazio ddl antisemitismo con “M5S e Avs tradiscono l’appello di Segre. Pd diviso, parla Sensi”. Spazio infine al referendum con “Il sorteggio spezzerà la logica dannosa dell’appartenenza”.
- In apertura la guerra in Iran con “Meloni al Colle. Crosetto e Tajani: ‘Aiuti ai paesi del Golfo’”, “Far funzionare la strategia per isolare l’Iran” e “Mediterraneo in crisi”. Spazio anche alle dichiarazioni di Kupereasser con “Visto da Israele ‘Rovesciare i messianici iraniani è più difficile che in Iraq?’”. L’editoriale: “Leonardis non è Agnelli, ma il mondo di ieri è passato, e siamo sicuri che fosse meglio? Contro il piagnisteo su La Stampa”.
- L’apertura è dedicata al conflitto in Medio Oriente con il titolo “Dalla Turchia allo Sri Lanka. La guerra con l’Iran è mondiale”. In prima pagina spazio anche al commento europeo con “Lo scandalo di un’Europa spaccata e senza onore”. Spazio alla politica americana con “Anche negli Usa devono temere l’uso della forza”. In pagina anche il dibattito politico italiano sul referendum con “Meloni fa melina Un ‘cigno nero’ sul referendum”. In taglio basso: “Monte dei Paschi, silurato Lovaglio Caltagirone tifa l’ex Cdp Palermo”.
- In apertura: “Il Pd con la febbre spagnola”, “Madrid litiga con Trump aprendo un'altra guerra commerciale. I Dem subito s'infilano:‘Seguiamo Sanchez’. Secondo Schlein gli Stati Uniti potrebbero bombardare anche noi”. In taglio centrale spazio ancora alla guerra con “Sottomarino centra nave iraniana ‘E Teheran sta finendo i missili’”. Spazio anche alla sicurezza con “Allarme degli 007: c’è il rischio di un asse tra terrorismo di sinistra e quello islamico”. In pagina anche: “Medici pro-migranti: ‘Faremo il c… agli sbirri’”.
- In primo piano: “I delitti Br di Mestre e i misteri dell’agente ‘Frillo’”. Ampio spazio dedicato alla guerra in Medio Oriente con “Missile abbattuto in Turchia” e l’analisi “Guerra, la partita che può giocare l'Europa”. In taglio centrale: “Ucciso il patron di TelePordenone”. In taglio basso: “Mestre, seguì e violentò una undicenne: 14 anni”. In pagina anche la cronaca nera con “Accoltellò l’amico, poi si fece un selfie. Il giudice: ergastolo”.
- L’apertura è dedicata alla Coppa Italia con il titolo “La Lazio agita la Dea”. In prima pagina spazio anche al mercato con “Un centravanti alla Juve”, “Torna Dusan: dal rinnovo alla Champions”. In taglio basso spazio al Napoli con “Napoli, l’oro in panca”. In taglio basso:“Real Madrid, soluzione Allegri” e “La Ferrari adesso fa paura”.
- L’apertura è dedicata alla Juventus con il titolo “Juve-Spalletti contratt(o)!”, “Avviati i colloqui sul futuro del tecnico. Comolli ieri
all'allenamento”. In alto: “Modric e Rabiot al Real con Max”. In spalla spazio al Napoli con “Napoli-Toro? 11 scudetti in campo”. In pagina anche la Nazionale con “C’è Verratti nell’Italia da Mondiale”.