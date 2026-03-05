Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’allargamento del nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale. Una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka: oltre 80 i morti. Sanchez sfida il tycoon, dopo l'attacco del presidente Usa a Madrid per non aver concesso le basi. Meloni e Crosetto sono saliti al Colle da Mattarella