Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone

Mario Ruoso, 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione dal nipote. L'ispezione del medico legale ha determinato la causa violenta del decesso

Ucciso con un colpo contundente alla testa. È morto così Mario Ruoso, patron di TelePordenone. A sciogliere i dubbi sulla vicenda, è stato il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'abitazione dell'uomo al termine del sopralluogo con la polizia scientifica. Secondo quanto riporta l'Ansa, che cita fonti informate, "la vittima è stata presa a sprangate".

L'ispezione del medico legale La ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta grazie all'ispezione sul cadavere effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli, il quale ha impiegato oltre tre ore prima di riferire agli investigatori, che lo hanno accompagnato per i rilievi. Sull'esito delle indagini c'è il massimo riserbo: l'unica cosa filtrata da ambienti investigativi è che "c'è stata una mattanza". Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'assassino avrebbe infierito ripetutamente sul corpo dell'anziano imprenditore.

Il corpo trovato dal nipote Il corpo era stato trovato dal nipote dell'uomo, recatosi a casa sua dopo diversi inutili tentatvi di contattarlo al telefono. Niente di significativo sarebbe emerso dalle testimonianze raccolte dagli investigatori tra vicini di casa e collaboratori (l'abitazione si trova di fronte alla rivendita d'auto di proprietà della vittima). Gli inquirenti avranno a disposizione anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per analizzare eventuali movimenti sospetti.