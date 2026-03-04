Sarà oggi alle 15 l’ultimo saluto a Domenico Caliendo , il bimbo di due anni morto a Napoli dopo un trapianto di cuore fallito. I funerali si terranno nel Duomo di Nola e saranno presieduti dal vescovo don Francesco Marino. Presente anche l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, che fin dall’inizio è stato vicino alla famiglia e ha amministrato l'estrema unzione al bimbo poco prima del suo decesso.

L’autopsia: “Cuore era sano all’espianto”

Il via libera per i funerali arriva dopo l’autopsia effettuata ieri, 3 marzo, al Secondo Policlinico di Napoli. L'esame è cominciato dopo la conclusione dell'incidente probatorio durato oltre tre ore davanti al giudice Mariano Sorrentino che ha conferito gli incarichi ai periti che avranno 120 giorni di tempo per fornire le loro conclusioni. Si tornerà in aula l'11 settembre. Per quanto riguarda l’esito dell’autopsia, da un primo esame non sono "emerse lesioni al cuore nella fase dell'espianto, in particolare non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato". A dirlo è il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia di Domenico. All’esame autoptico, che è durato più di tre ore, hanno preso parte insieme a Scognamiglio altre 25 persone tra periti e consulenti di parte. Il secondo accesso di tutto il collegio si terrà il 28 aprile: in quella sede si faranno anche valutazioni sui campioni anatomopatologici.