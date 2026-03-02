Offerte Sky
Cronaca

Trapianto al Monaldi, cosa c'è davvero dentro le carte dell'inchiesta

Cosa c’è davvero dentro i verbali dell’inchiesta sul caso di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto dopo il trapianto con un cuore danneggiato? Oltre al ghiaccio secco, le testimonianze raccontano tempi che non coincidono con la versione ufficiale, dubbi sulla sequenza dell’intervento e l’uso di contenitori non tecnologici nonostante sistemi più avanzati fossero disponibili. Sullo sfondo,  anche il racconto di un clima interno molto teso

