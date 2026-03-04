Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026

Cronaca
©Ansa

Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. “Ravenna è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell’economia del mare nel nostro Paese”, dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale

ascolta articolo

Ravenna capitale del mare 2026. La proclamazione della città romagnola è stata annunciata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Tra le città candidate c'erano Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro. 

De Pascale: “Ravenna ha una storia profondamente legata al mare”

“Grande soddisfazione per la proclamazione di Ravenna Capitale italiana del mare 2026. È un riconoscimento importante, non solo per la città, ma per tutta l’Emilia-Romagna, che valorizza una storia e una vocazione profondamente legate al mare e che rafforza il ruolo di Ravenna nel sistema marittimo nazionale”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché ex sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, commenta la designazione a Caputale del Mare. “Ravenna - dice de Pascale - è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell’economia del mare nel nostro Paese. Attorno al porto si è sviluppato negli anni un sistema fatto di imprese, lavoro, logistica, industria, energia e turismo, che rende questa città uno snodo strategico per l’Adriatico e per il sistema produttivo nazionale. È una realtà che ha saputo costruire nel tempo una forte identità marittima, capace di tenere insieme tradizione, capacità industriale e innovazione”.    

Approfondimento

Ravenna Festival 2026: Dante e San Francesco al centro del programma

Cronaca: Ultime notizie

Iran, intelligence: con escalation cresce rischio terrorismo in Europa

Cronaca

Secondo la relazione annuale dell'intelligence - diffusa oggi ma scritta prima dell'attacco di...

Roma, scontro tra 2 treni sulla Termini-Centocelle: stop al servizio

Cronaca

L'incidente è avvenuto alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino in un tratto a circolazione a...

Bimbo morto, oggi i funerali. L’autopsia: cuore all’espianto era sano

Cronaca

Secondo l’esame del medico legale non sono "emerse lesioni al cuore" espiantato a Bolzano e...

Morte David Rossi, Commissione d’inchiesta: “Preso atto che fu ucciso”

Cronaca

L'ex capo comunicazione di Mps è morto il 6 marzo 2013 dopo esser precipitato dalla finestra del...

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4.5 avvertita fino a Siracusa

Cronaca

L'ipocentro è stato rilevato sull'Etna. La scossa, avvenuta alle 7.05, è stata avvertita...

Cronaca: i più letti