Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026

Ravenna capitale del mare 2026. La proclamazione della città romagnola è stata annunciata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, nella Sala monumentale della presidenza del Consiglio dei ministri. Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Tra le città candidate c'erano Ancona, Gaeta, Riccione, Brindisi, Taranto, Santa Cesarea Terme e Policoro.

De Pascale: “Ravenna ha una storia profondamente legata al mare”

“Grande soddisfazione per la proclamazione di Ravenna Capitale italiana del mare 2026. È un riconoscimento importante, non solo per la città, ma per tutta l’Emilia-Romagna, che valorizza una storia e una vocazione profondamente legate al mare e che rafforza il ruolo di Ravenna nel sistema marittimo nazionale”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché ex sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, commenta la designazione a Caputale del Mare. “Ravenna - dice de Pascale - è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell’economia del mare nel nostro Paese. Attorno al porto si è sviluppato negli anni un sistema fatto di imprese, lavoro, logistica, industria, energia e turismo, che rende questa città uno snodo strategico per l’Adriatico e per il sistema produttivo nazionale. È una realtà che ha saputo costruire nel tempo una forte identità marittima, capace di tenere insieme tradizione, capacità industriale e innovazione”.