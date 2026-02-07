Dal 21 maggio all’11 luglio il Ravenna Festival 2026 si ispira al Canto XI del Paradiso di Dante e alla figura di San Francesco. Oltre cento alzate di sipario, nove prime assolute e più di mille artisti coinvolti. Inaugurazione con Anne-Sophie Mutter e la Royal Philharmonic Orchestra, Riccardo Muti protagonista, grandi nomi della musica, del teatro e della danza, fino alla Trilogia d’Autunno dedicata a Mozart

Ravenna Festival 2026, un’edizione nel segno di Dante e San Francesco

Con il verso dantesco “Nacque al mondo un sole” (Paradiso, Canto XI) come dichiarazione d’intenti, il Ravenna Festival 2026 costruisce una delle sue edizioni più ambiziose e dense. Dal 21 maggio all’11 luglio, la XXXVII edizione mette in campo oltre cento appuntamenti, nove prime assolute e più di mille artisti, intrecciando musica, teatro, danza, pensiero e spiritualità in un grande racconto collettivo ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi, nel suo ottavo centenario.

Un filo francescano che attraversa generi, linguaggi e luoghi – dal Teatro Alighieri alla Rocca Brancaleone, dal Pala De André ai territori della Romagna – e che trova nella poesia di Dante una bussola culturale e simbolica

.

L’inaugurazione: Mutter, Petrenko e la Royal Philharmonic

Ad aprire il Festival, il 21 maggio al Pala De André, è un concerto che ha il peso delle grandi occasioni: la violinista Anne‑Sophie Mutter come solista con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Vasily Petrenko. In programma, due pilastri del repertorio sinfonico: Beethoven e Mahler, in un dialogo tra classicismo e modernità che dà subito il tono internazionale all’edizione 2026.