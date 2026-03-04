Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Depistaggi Cucchi, la Cassazione assolve il colonnello Lorenzo Sabatino

Cronaca
©Ansa

Il colonello dei carabinieri è stato assolto nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, morto il 15 ottobre del 2009 a Roma, sette giorni dopo il suo arresto. Sono stati quindi rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna

ascolta articolo

La Cassazione ha assolto il colonello dei carabinieri, Lorenzo Sabatino, nell'ambito del procedimento sui depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi, morto il 15 ottobre del 2009 a Roma, sette giorni dopo il suo arresto. Sono stati quindi rigettati i ricorsi dei carabinieri per i quali era stata riconosciuta in appello l'intervenuta prescrizione o condanna. Tra i prescritti figurano il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo. 

L'assoluzione di Sabatino

Prima della decisione dei giudici, il sostituto procuratore aveva sollecitato per Sabatino l'annullamento senza rinvio, con la formula "perché il fatto non sussiste", della condanna a un anno e tre mesi comminata in appello all'ufficiale dell'Arma. E aveva chiesto anche il rigetto dei ricorsi di Francesco Di Sano e Luca De Cianni e l'inammissibilità dei ricorsi presentati dal generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e da Francesco Cavallo. Il ricorso era stato avanzato dai sei carabinieri che nel giugno dello scorso anno erano stati dichiarati prescritti o condannati nell'ambito del procedimento di secondo grado. Oltre Sabatino, a De Cianni è stata inflitta una pena a 2 anni e mezzo. 

Vedi anche

"Durante controlli nessun diritto", audio polizia diffuso da Cucchi
FOTOGALLERY

1/15
Cronaca

Caso Cucchi, il racconto in Aula del carabiniere superteste

Francesco Tedesco, imputato per omicidio preterintenzionale con altri 2 colleghi, parla davanti alla Corte d'Assise: ha accusato di pestaggio gli altri militari e ha spiegato di aver avuto paura di denunciare. Ilaria Cucchi: “Verità dopo 10 anni di depistaggi”. FOTO

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

A Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo trapianto. FOTO

Cronaca

Grande partecipazione di istituzioni e cittadini all'ultimo saluto a Domenico, il bimbo di due...

11 foto

Uccise l'amico e si fece un selfie, condannato all’ergastolo

Cronaca

A emettere la sentenza nei confronti di Giacomo Friso è stata la Corte d’Assise di Padova che ha...

Esame patente, in arrivo jammer contro le truffe con microcamere

Cronaca

La misura, in arrivo a inizio 2026, si estende su tutto il territorio nazionale per aumentare la...

Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026

Cronaca

Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività...

Bimbo morto, funerali a Nola. L’autopsia: cuore all’espianto era sano

Cronaca

Secondo l’esame del medico legale non sono "emerse lesioni al cuore" espiantato a Bolzano e...

Cronaca: i più letti