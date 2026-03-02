Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 marzo: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo gli attacchi in Iran da parte Usa-Israele e la risposta di Teheran. Missile nell'area di Gerusalemme: 9 vittime. Donald Trump: "La guerra durerà 4 settimane, parlerò con i nuovi leader iraniani". Spazio anche al caso di Crosetto, dopo la polemica sul suo rientro in Italia da Dubai a bordo di un volo di Stato: "Pago io, il triplo", ha detto il ministro
- In prima pagina l'attacco all'Iran: "La guerra si sta allargando". Dopo l'operazione dei giorni scorsi contro Teheran, si registrano "nuovi raid Usa e Israele". Trump: "Teheran ora vuole parlare, ho accettato". Intanto, l'Iran risponde: "Missile nell'area di Gerusalemme: 9 vittime". Spazio anche alla morte della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei: "La Cia lo ha trovato e Israele lo ha ucciso". Poi, il caso di Crosetto che rientra in Italia con un volo di Stato: "Pago io, il triplo".
- "Guerra senza confini" è il titolo d'apertura di Repubblica sull'Iran. Teheran "promette vendetta: missili e morti in Israele e nei paesi del Golfo". Trump: "Parlerò con i nuovi leader". Intanto, proseguono i raid sulla capitale iraniana: "Colpito un ospedale". Spazio anche al caso di Crosetto, verso il rientro in Italia: "Io a Dubai? Non era prevista questa accelerazione". In prima pagina anche il Festival di Sanremo e la vittoria di Sal Da Vinci: "La mia vittoria dopo le cadute".
- In apertura "la vendetta degli Ayatollah": dopo gli attacchi Usa e Israele, l'Iran risponde. "Strage in un palazzo di Gerusalemme: 9 vittime". E Trump: "Guerra di 4 settimane, parlerò con Teheran". Spazio anche all'analisi del ministro Crosetto sulla situazione: "Nessuno sapeva dell'attacco". In prima pagina anche la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo. E infine il calcio: "Juve in rimonta a Roma, un pari per la Champions".
- Ancora l'Iran in primo piano: "Il conflitto si allarga". Dopo gli attacchi Usa e Israele, ancora "raid su Teheran e missili iraniani sugli Emirati". Intanto Trump annuncia: "Parlerò con i nuovi leader del Paese". Nel frattempo, "angoscia" per migliaia di italiani a Dubai. Spazio anche ai "500mila passeggeri bloccati" negli aeroporti per la cancellazione dei voli a causa degli attacchi iraniani nel Golfo. E per la questione del petrolio, "il mercato teme il ritorno a quota 100".
- "Straderby" è il tiutolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro la Cremonese. Leao ci crede: "Una questione di vita o di morte". Spazio anche alla Juventus, dopo il pareggio 3-3 con la Roma: "Sì Signora, Roma pari e rimpianti". In prima pagina anche l'Inter: "Chivu e una corsa indiavolata". Poi, le parole del vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci: "Il mio scudetto a Sanremo è per il Napoli". Infine, la motogp in Thailandia: "Bezzecchi e grande Aprilia, Marquez subito avvisato".
- In primo piano il pareggio della Juventus con la Roma: "Fino alla fine". I bianconeri pareggiano al 93' e restano a -4 dalla Roma. Spalletti: "Vivo per il 4° posto". Spazio anche al Milan, dopo la vittoria contro la Cremonese: "Ora l'Inter". In prima pagina anche l'addio a Rino Marchesi, "il signore del calcio". Poi, il tennis con la vittoria di Cobolli ad Acapulco. E ancora, lo sci con la vittoria del SuperG di coppa del mondo da parte di Sofia Goggia. Infine, la motogp: "Bezzecchi e Aprilia, un dominio".
- "Core de Juve" è il titolo d'apertura di Tuttosport sul pareggio dei bianconeri a Roma. Spazio anche al Torino: "D'Aversa anima i Granata: Simeone e Zapata schiantano la Lazio". In prima pagina anche il Milan, dopo la vittoria a Cremona: "Milan, vita o morte!". Poi, il tennis e la vittoria di Cobolli ad Acapulco. Poi, il trionfo di Sofia Goggia che vince il SuperG in coppa del mondo. Infine, la motogp: "Bezzecchi! E' un'Aprilia da sballo".
- In apertura gli attacchi in Iran e la risposta di Teheran: "Bombe in tutto il Medio Oriente, navi e petroliere bloccate a Hormuz". Trump afferma: "Parlerò ai nuovi leader iraniani". Poi l'appello di Papa Leone XIV: "Fermare la spirale della violenza". Spazio anche alla Sanità e ai medici: "Le pagelle degli italiani". E poi la questione assunzioni: "Per i giovani e il Sud bonus variabili nel corso del 2026". Infine, il progetto Onu: "Esperti italiani in prima fila per andare 'oltre il Pil'".