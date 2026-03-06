8 marzo, cosa fare a Roma per la Giornata della Donna: gli eventi

Dal corteo del collettivo Non Una di Meno ai Musei Civici gratuiti fino ancora allo spettacolo-omaggio alla poetessa Alda Merini: cosa fare l'8 marzo nella Capitale ascolta articolo

Spettacoli, incontri, mostre: domenica 8 marzo 2026 alcuni luoghi della cultura in tutta la Capitale, dai musei alle biblioteche ai teatri, ospiteranno un ricco programma di appuntamenti per celebrare la Giornata internazionale della Donna, per riflettere sull’importanza delle battaglie per l’emancipazione che hanno visto protagoniste grandi donne della storia e che ancora oggi attraversano il nostro quotidiano. Roma, con la campagna #8MarzoSempre, vuole andare oltre la celebrazione di un singolo giorno e trasformare questa data in un impegno quotidiano, visibile e concreto. Con un calendario che raccoglie oltre 100 eventi diffusi in tutta la città. Ve ne proponiamo alcuni. Il corteo di Non Una di Meno e lo sciopero femminista Come ogni anni, il collettivo Non una di meno scenderà nelle piazze italiane per un corteo per le strade di Roma che prenderà il via domenica 8 marzo alle 17 e lo sciopero transfemminista previsto per lunedì 9 marzo alle 9.30. Tra i motivi della protesta, il ddl Bongiorno che elimina il concetto di consenso: "Con il ddl Giulia Bongiorno cade l’ultimo velo della propaganda del Governo e rimane la guerra alle donne e alle persone trans, razzializzate, adolescenti, disabili e povere", scrive il collettivo. "L’obiettivo della legge sul dissenso è minare la credibilità di chi subisce e tutelare chi abusa, aggravando la vittimizzazione nei tribunali e spingendo a non denunciare, a non sottrarsi, a entrare e restare in relazioni violente e abusanti, a invertire la rotta della consapevolezza e del rifiuto maturata in questi anni" DOMENICA 8 MARZO CORTEO, ORE 17 Piazza Ugo La Malfa





LUNEDI’ 9 MARZO 2026 SCIOPERO, ORE 9.30 Piazzale Ostiense

La mostra 'Il volto delle donne' a Palazzo Madama Nell’ambito delle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Italiana, il Senato della Repubblica e il Ministero della Cultura hanno inugurato alla vigilia dell'8 marzo una mostra che racconta secoli di arte, talento ed ingegno femminile, attraverso le opere di artiste eccellenti e le vite delle Madri Costituenti. La Sala Maccari, all’interno di Palazzo Madama, accoglie, tra le altre, opere di Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e Rosalba Carriera, provenienti dai maggiori musei nazionali italiani. Una sezione della mostra è dedicata alle 21 Madri Costituenti, elette nell’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946. 8 marzo nei Musei Civici In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Sovrintendenza Capitolina propone diverse attività nei musei e sul territorio alla scoperta della figura femminile nella storia e nel mondo dell’arte. L'8 marzo appuntamenti al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, al Museo di Roma - Sala Tenerani e la Villa di Massenzio.