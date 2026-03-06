Milano, arrestata 35enne per estorsione sessuale e autoriciclaggio

Una donna pregiudicata di 35 anni è stata arrestata ai domiciliari a Milano dai carabinieri con le accuse di autoriciclaggio ed estorsione in concorso a sfondo sessuale ai danni di un uomo di 50 anni. I due si erano incontrati a un corso di ballo a fine settembre e a gennaio avevano iniziato a scambiarsi messaggi organizzando i primi incontri nell’appartamento dell’uomo in centro. I due si sarebbero visti prima per allenamenti di ballo, poi avrebbero avuto rapporti sadomaso e infine sarebbe scattato il ricatto.