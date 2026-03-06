Milano, arrestata 35enne per estorsione sessuale e autoriciclaggio

La donna avrebbe teso una trappola a un 55enne incontrato a un corso di ballo per poi ricattarlo chiedendogli decine di migliaia di euro e minacciando denuncia
Una donna pregiudicata di 35 anni è stata arrestata ai domiciliari a Milano dai carabinieri con le accuse di autoriciclaggio ed estorsione in concorso a sfondo sessuale ai danni di un uomo di 50 anni. I due si erano incontrati a un corso di ballo a fine settembre e a gennaio avevano iniziato a scambiarsi messaggi organizzando i primi incontri nell’appartamento dell’uomo in centro. I due si sarebbero visti prima per allenamenti di ballo, poi avrebbero avuto rapporti sadomaso e infine sarebbe scattato il ricatto.
Le minacce e l'arresto
La donna aveva infatti minacciato l'uomo di denunciarlo per violenza sessuale ottenendo così 20 mila euro e pretendendone altri 10. Le indagini, condotte dal Nucleo operativo della Compagnia Milano Porta Monforte, sono scattate a gennaio quando l'uomo, esausto dell'ennesima richiesta di denaro, si era rivolto ai carabinieri. Il 29 gennaio i carabinieri hanno arrestato in flagranza un complice della donna incaricato di raccogliere il denaro. Ora i domiciliari per la donna, che aveva accreditato parte del denaro estorto su un conto corrente cipriota per schermare e nascondere la provenienza dei fondi.