Roma, investito e schiacciato da pala meccanica a Riano: morto operaio 51enne

Cronaca
©Getty

L'incidente sul lavoro è avvenuto vicino a Roma. Il 51enne di origini romena è la 152esima vittima in un cantiere di Roma e provincia dal 1° gennaio del 2003 ad oggi

Una pala meccanica in movimento ha investito e schiacciato un operaio di 51 anni in una cava di tufo a Riano, vicino Roma. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, cittadino romeno, stava per lasciare il cantiere quando è avvenuto l'incidente, che risale a ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. 

Filca-Cisl Roma: "Sono necessarie nuove misure di sicurezza sul lavoro"

“Il nuovo incidente mortale nel settore delle costruzioni ci addolora e indigna. Siamo vicini ai familiari e ai colleghi della vittima, e ribadiamo la nostra pressante richiesta a tutti i soggetti coinvolti di impegnarsi al massimo per introdurre tutte le misure per la sicurezza sul lavoro. Noi come sindacato continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità” ha dichiarato Nicola Capobianco, segretario generale Filca-Cisl Roma, commentando l’incidente. Il cinquantunenne è la 152esima vittima in un cantiere di Roma e provincia dal 1° gennaio del 2003 ad oggi, la 42esima vittima romena su un totale di 58 operai stranieri.

