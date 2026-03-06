Milano, allarme bomba al Palazzo di Giustizia: controlli in corso

Una serie di telefonate arrivate in Questura in mattinata ha segnalato la presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche: davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti dell'edificio

La Polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dopo una serie di telefonate, pare con voce straniera, in cui si parlava della presenza di una bomba. Sono in corso le verifiche: davanti al Tribunale più mezzi di vigili del fuoco e della Polizia ed è in corso l'evacuazione di alcune parti del tribunale. Da quanto si è saputo, le telefonate - nella quale in sostanza una voce diceva 'c'è una bomba in tribunale' - sono arrivate nel giro di mezz'ora in Questura e i vertici degli uffici giudiziari milanesi hanno attivato subito il piano di emergenza.

Attività interrote e alcune vie limitrofe chiuse

Il procuratore Marcello Viola, la procuratrice generale Francesca Nanni, il presidente del Tribunale Fabio Roia e quello della Corte d'appello Giuseppe Ondei hanno disposto subito l'evacuazione dei sette piani del palazzo. Appena sarà terminata, inizieranno le operazioni di bonifica da parte delle forze dell'ordine. Tutte le persone presenti all'interno, centinaia, stanno mano a mano uscendo dal palazzo di giustizia e sono state interrotte tutte le attività, udienze comprese. Alcune vie limitrofe sono state chiuse con dei nastri e le persone vengono invitate ad allontanarsi in attesa di tutte le verifiche delle forze dell'ordine.