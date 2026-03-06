Torino, donna accoltellata in strada: arrestato un uomo di 21 anni

L'aggressione è avvenuta nel quartiere Barriera di Milano. Il 21enne, originario del Marocco, ha minacciato i passanti con un coltello e poi ha aggredito la vittima ferendola al collo. A bloccarlo sono stati alcuni testimoni, che sono riusciti anche a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, i quali lo hanno arrestato per tentato omicidio. Trasferita al pronto soccorso, la donna ferita non è in pericolo di vita
Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Torino dopo aver accoltellato una donna in strada. L'aggressione è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord della città. Il 21enne, originario del Marocco, ha minacciato i passanti con un coltello e poi ha aggredito la vittima ferendola al collo. A bloccarlo sono stati alcuni testimoni, che sono riusciti anche a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, i quali lo hanno arrestato per tentato omicidio. Trasferita al pronto soccorso, la donna ferita non è in pericolo di vita.
L'aggressione nel quartiere di Barriera di Milano
Secondo le prime ricostruzioni, il 21enne avrebbe iniziato a minacciare alcune persone che si trovavano in strada e, in seguito, avrebbe colpito la donna, originaria della Cina, che non lo conosceva. La vittima, che ha riportato una profonda ferita al collo, è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 30 giorni.