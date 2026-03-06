Torino, donna accoltellata in strada: arrestato un uomo di 21 anni

L'aggressione è avvenuta nel quartiere Barriera di Milano. Il 21enne, originario del Marocco, ha minacciato i passanti con un coltello e poi ha aggredito la vittima ferendola al collo. A bloccarlo sono stati alcuni testimoni, che sono riusciti anche a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, i quali lo hanno arrestato per tentato omicidio. Trasferita al pronto soccorso, la donna ferita non è in pericolo di vita

Un uomo di 21 anni è stato arrestato a Torino dopo aver accoltellato una donna in strada. L'aggressione è avvenuta in corso Giulio Cesare, all'angolo con corso Novara, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord della città. Il 21enne, originario del Marocco, ha minacciato i passanti con un coltello e poi ha aggredito la vittima ferendola al collo. A bloccarlo sono stati alcuni testimoni, che sono riusciti anche a disarmarlo prima dell'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, i quali lo hanno arrestato per tentato omicidio. Trasferita al pronto soccorso, la donna ferita non è in pericolo di vita.