È morto il ventenne accoltellato a Lecco nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Il giovane di origini nordafricane è stato ferito nel centro della città: il presunto aggressore, un ragazzo di 25 anni, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo l'accaduto per lesioni gravissime ma ora l’accusa nei suoi confronti è di omicidio. Il ventenne era stato soccorso in gravissime condizioni e ricoverato in prognosi riservata nel vicino ospedale Manzoni.