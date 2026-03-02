Offerte Sky
Ragazzo accoltellato sabato notte in centro a Lecco, morto ventenne: un arresto

Cronaca
©Ansa

La vittima era di origini nordafricane. Il presunto aggressore, fermato poco dopo l'accaduto, è ora accusato di omicidio

È morto il ventenne accoltellato a Lecco nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Il giovane di origini nordafricane è stato ferito nel centro della città: il presunto aggressore, un ragazzo di 25 anni, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo l'accaduto per lesioni gravissime ma ora l’accusa nei suoi confronti è di omicidio. Il ventenne era stato soccorso in gravissime condizioni e ricoverato in prognosi riservata nel vicino ospedale Manzoni. 

Cosa è successo

I Carabinieri intervenuti poco dopo l'accaduto, avevano recuperato anche un coltello, ritenuto l'arma con la quale era stato ferito il giovane. L'aggressione è avvenuta vicino al Municipio e alla stazione ferroviaria di Lecco, al culmine di una lite tra più persone. Secondo l'accusa, il  25enne poi fermato, avrebbe estratto un coltello colpendo la vittima al torace.

