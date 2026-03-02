Una quarantina di attivisti del comitato cittadino 'Mu.Basta', che si oppongono alla costruzione di un museo delle Bambine e dei Bambini nell’area verde del parco Mitilini Moneta Stefanini di Bologna, sono stati sgomberati questa mattina dalle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi avevano occupato il cantiere per impedire il taglio di quattro alberi

Una quarantina di attivisti ambientalisti del comitato cittadino 'Mu.Basta', che si oppongono alla costruzione di un museo delle Bambine e dei Bambini nell’area verde del parco Mitilini Moneta Stefanini di Bologna (detto Parco del Pilastro), sono stati sgomberati questa mattina dalle forze dell'ordine. Durante lo sgombero ci sono stati momenti di forte tensione tra gli attivisti e i poliziotti - circa una decina di squadre del reparto mobile - che sono venuti più volte a contatto. Finora, a quanto si apprende, sarebbero sei i fermati. Sul posto anche un'ambulanza mentre stanno per ripartire i lavori del cantiere, bloccato giovedì scorso dagli attivisti. Sul posto sono arrivati i furgoni con il materiale edilizio.