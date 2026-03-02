Offerte Sky
Mobilità e sicurezza stradale, tre premi per Anas al Festival di Sanremo

Cronaca

L’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme: “Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. Siamo al Festival per parlare al grande pubblico di questa drammatica emergenza, occorre una profonda rivoluzione culturale”

Tre premi al Festival di Sanremo per Anas (Gruppo Fs) per l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale. Sono il premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”, il premio “Gran Prix Sanremo 2026” e ultimo il premio “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas  è impegnata e determinata a contrastarli. Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale. La tecnologia, tuttavia, da sola non basta se non è coniugata a una profonda rivoluzione culturale". "La partecipazione al Festival, i nostri progetti emozionali e le campagne di comunicazione  - sottolinea l’Ad di Anas - servono proprio a questo: parlare ai ragazzi, scuotere le coscienze e promuovere una guida consapevole. Un viaggio, al pari della musica, deve essere un’esperienza di piacere e gioia. Non un rischio”. Per l’Ad Gemme “Sanremo non è soltanto il Festival della Musica Italiana ma anche un’eccezionale amplificatore di messaggi di valore come quelli Anas sulla sicurezza stradale”.

