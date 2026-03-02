Tre premi al Festival di Sanremo per Anas (Gruppo Fs) per l’impegno dell’azienda nella mobilità del Paese e nella sicurezza stradale. Sono il premio “Casa Sanremo: Cultura della Mobilità”, il premio “Gran Prix Sanremo 2026” e ultimo il premio “Sanremo Exclusive”. “Questi riconoscimenti ci riempiono di orgoglio – ha detto l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - la nostra presenza a Sanremo è un’occasione preziosa per parlare al grande pubblico di un’emergenza ormai quotidiana. Gli incidenti stradali sono oggi la prima causa di morte tra i giovani. Anas è impegnata e determinata a contrastarli. Stiamo facendo di tutto per invertire la rotta: investiamo non solo nelle grandi opere, come il Giubileo e le Olimpiadi, ma anche in una manutenzione capillare e tecnologica su tutta la rete nazionale. La tecnologia, tuttavia, da sola non basta se non è coniugata a una profonda rivoluzione culturale". "La partecipazione al Festival, i nostri progetti emozionali e le campagne di comunicazione - sottolinea l’Ad di Anas - servono proprio a questo: parlare ai ragazzi, scuotere le coscienze e promuovere una guida consapevole. Un viaggio, al pari della musica, deve essere un’esperienza di piacere e gioia. Non un rischio”. Per l’Ad Gemme “Sanremo non è soltanto il Festival della Musica Italiana ma anche un’eccezionale amplificatore di messaggi di valore come quelli Anas sulla sicurezza stradale”.