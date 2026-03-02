Grana Padano, ritiro dai supermercati per rischio corpi estranei

Il Ministero della Salute e i supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla per la possibile presenza di corpi estranei non specificati. I prodotti interessati sono venduti in vaschette da 200 grammi con TMC aprile 2026
Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale, da parte del produttore, di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla per la potenziale presenza di corpi estranei non specificati.
Il prodotto è commercializzato in vaschette da 200 grammi. I lotti interessati sono:
numero di lotto 0302 con termine minimo di conservazione (TMC) 13/04/2026
- numero di lotto 0501 con TMC 26/04/2026
I bastoncini richiamati sono stati prodotti dall’azienda Colla Spa nello stabilimento di via S. Anna 10, a Cadeo, in provincia di Piacenza, con marchio di identificazione IT 08 29 CE. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale.
Cosa devono fare i consumatori
L’azienda raccomanda di non consumare i bastoncini di Grana Padano DOP appartenenti ai lotti indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso o la sostituzione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda:
al numero 334 3358376
- all’indirizzo email uff.qualita@collaspa.it
Dal primo gennaio 2026 sono stati segnalati 36 richiami per un totale di 108 prodotti di aziende e marchi differenti.