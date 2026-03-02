Grana Padano, ritiro dai supermercati per rischio corpi estranei

Il Ministero della Salute e i supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla per la possibile presenza di corpi estranei non specificati. I prodotti interessati sono venduti in vaschette da 200 grammi con TMC aprile 2026