Grana Padano, ritiro dai supermercati per rischio corpi estranei: i lotti interessati

Cronaca

Il Ministero della Salute e i supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla per la possibile presenza di corpi estranei non specificati. I prodotti interessati sono venduti in vaschette da 200 grammi con TMC aprile 2026

Il Ministero della Salute e la catena di supermercati Esselunga hanno segnalato il richiamo precauzionale, da parte del produttore, di due lotti di bastoncini di Grana Padano DOP a marchio Maestri Formaggiai 1921 Colla per la potenziale presenza di corpi estranei non specificati.

Il prodotto è commercializzato in vaschette da 200 grammi. I lotti interessati sono:

  • numero di lotto 0302 con termine minimo di conservazione (TMC) 13/04/2026

 

  • numero di lotto 0501 con TMC 26/04/2026

I bastoncini richiamati sono stati prodotti dall’azienda Colla Spa nello stabilimento di via S. Anna 10, a Cadeo, in provincia di Piacenza, con marchio di identificazione IT 08 29 CE. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale.

 

Cosa devono fare i consumatori

L’azienda raccomanda di non consumare i bastoncini di Grana Padano DOP appartenenti ai lotti indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per ottenere il rimborso o la sostituzione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda:

  • al numero 334 3358376

  • all’indirizzo email uff.qualita@collaspa.it

Dal primo gennaio 2026 sono stati segnalati 36 richiami per un totale di 108 prodotti di aziende e marchi differenti. 

