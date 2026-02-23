Per evitare di incorrere in rischi che possono compormettere la nostra salute, serve fare attenzione. Rispetto alla data di scadenza dei cibi, secondo l'esperta, un primo passo è quello di avere chiarezza sull'argomento. Una dicitura che si legge molto spesso è "da consumare entro", seguita dal giorno e dal mese, magari per alimenti quali latte, yogurt e formaggi freschi, o ancora carne e pesce. In questi casi, ha spiegato Maugliani, l'ideale è quello di rispettare le indicazioni e "non consumarli e non fidarci del nostro occhio e naso per percepire se sono ancora buoni, perché tanti batteri sono invisibili e c'è il rischio di tossinfezioni". E questa accortezza può essere utile da osservare anche se è passato solo un giorno rispetto alla data di scadenza, "perché quella data è stata messa dall'azienda ed è frutto di prove e rispetta la normativa sulla sicurezza alimentare".