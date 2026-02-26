I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classificaSalute e Benessere
Introduzione
Sul podio della classifica di Newsweek spazio a tre strutture statunitensi, la Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network e la Cleveland Clinic. Il primo italiano in classifica è il Policlinico Gemelli di Roma (33esimo posto): è il miglior risultato, a livello mondiale, in otto edizioni
Quello che devi sapere
Il ranking di Newsweek: 12 strutture italiane nelle 250 selezionate
Sono 12, in una lista di 250 in totale, gli ospedali italiani che figurano nella classifica 'I migliori ospedali del mondo 2026' pubblicata da Newsweek e giunta alla sua ottava edizione. Quest'anno sono stati valutati oltre 2.500 ospedali, con un riconoscimento speciale assegnato alle 250 migliori istituzioni a livello mondiale. I primi cinque premiati sono la Mayo Clinic-Rochester (Rochester, Minnesota), il Toronto General-University Health Network (Toronto), la Cleveland Clinic (Cleveland), il Karolinska Universitetssjukhuset (Stoccolma) e il Massachusetts General Hospital (Boston).
Un solo italiano tra i primi 50: è il Gemelli di Roma
I 12 ospedali italiani nella classifica dei 'migliori al mondo' sono invece il Policlinico universitario Gemelli di Roma (alla posizione 33), l'Istituto clinico Humanitas (51), l'Ospedale San Raffaele di Milano (57), il Policlinico Sant' Orsola di Bologna (76), l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (104), l'Azienda ospedaliera di Padova (127), l'Ospedale San Matteo di Pavia (134), l'Azienda ospedaliera di Verona-Ospedale Borgo Trento (142), l'Azienda ospedaliera Careggi di Firenze (192), il Policlinico di Modena (198), l'Azienda ospedaliera S. Andrea di Roma (203), l'Ospedale Le Molinette di Torno (221).
Presenti ospedali di 32 Paesi, classificati con diverse specifiche
La classifica, spiega Newsweek, "evidenzia i migliori ospedali in tutto il mondo e fornisce classifiche specifiche per Paese, in modo che i lettori possano trovare informazioni personalizzate in base alle loro esigenze e alla loro posizione geografica. La valutazione di quest'anno include ospedali di 32 Paesi".
Punteggio stabilito sulla base di quattro parametri: quali sono
Ogni ospedale è stato esaminato e gli è stato assegnato un punteggio basato su quattro fonti di dati: raccomandazioni di esperti medici, tra cui dottori, direttori ospedalieri e altri professionisti sanitari; parametri di qualità ospedaliera; dati esistenti sull'esperienza dei pazienti e il sondaggio sull'implementazione delle misure di esito riferite dai pazienti di Statista, la business platform fornitrice leader di dati di mercato e di consumo.