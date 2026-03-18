Introduzione

La meningite è un’infiammazione delle meningi, le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale. Nella maggior parte dei casi ha origine infettiva e può essere causata da virus, batteri o funghi. Come spiegano gli specialisti di Humanitas, la forma virale è la più frequente e generalmente meno grave, mentre quella batterica è più rara ma può avere conseguenze molto più serie, anche fatali. Per questo riconoscere i sintomi e conoscere le misure di prevenzione è fondamentale.