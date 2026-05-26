La categoria attendeva il decreto sulle equipollenze dei titoli proprio per garantire un adeguato riconoscimento alla professione, specialmente per tutti coloro che avevano studiato all’estero. Per migliaia di professionisti italiani cambia soprattutto il quadro giuridico e istituzionale. Ciò significa che l’attività degli osteopati potrà ora essere esercitata all’interno di un sistema regolamentato, con criteri ufficiali di accesso, riconoscimento dei titoli e formazione universitaria. Il decreto apre inoltre la strada alla costituzione dell’albo professionale, all’attivazione degli elenchi speciali e al pieno inserimento della professione nel Servizio sanitario nazionale.