Disturbi mentali per 1,2 miliardi di persone nel mondo: i dati

L'analisi pubblicata è la più completa finora realizzata sull'impatto che queste problematiche hanno sulla salute mondiale. Nel dettaglio, è stata esaminata la prevalenza in entrambi i sessi, in 25 fasce d'età, 21 regioni e 204 Paesi e territori dal 1990 al 2023. Sotto la lente in particolare 12 disturbi mentali.

Per il carico che comportano, i disturbi d'ansia e la depressione maggiore (Mdd, major depressive disorder) sono classificati rispettivamente all'11esimo e al 15esimo posto su 304 malattie e lesioni nel mondo. Un peso che va letto pure in termini di disabilità provocata: nel 2023 i disturbi mentali hanno rappresentato 171 milioni di anni di vita persi a causa di disabilità (Daly) a livello globale, dato che li colloca al quinto posto tra le principali cause di morbilità. I disturbi mentali hanno rappresentato oltre il 17% di tutti gli anni vissuti con disabilità in tutto il mondo.