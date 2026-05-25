L'ultima campagna di controlli, ha ricordato il ministro Schillaci, ha interessato 864 aziende appaltanti e affidatarie, 669 contratti e 1.123 medici gettonisti, con 49 denunce e 39 segnalazioni all'Autorità amministrativa per irregolarità. "Dove si stanno applicando le regole c'è un primo cambiamento", ha affermato. Schillaci ha quindi sottolineato il ruolo centrale della Medicina interna: "Oggi il ruolo dell'internista è ancora più centrale, alla luce dei cambiamenti demografici ed epidemiologici, perché nelle Medicine interne sono sempre più numerosi i pazienti anziani, fragili, con più di una patologia, che hanno bisogno di percorsi di assistenza complessi e continuità di cura". Infine, l'auspicio da parte del ministro di una piena partecipazione anche dei medici internisti al rafforzamento della medicina sul territorio: "Auspico che anche gli internisti partecipino alle equipe multidisciplinari nelle nuove Case di comunità".

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