Pronto Soccorso, 9 su 10 sono sotto organico: i dati Simeu

La percentuale di pazienti ricoverati in ospedale dopo l'accesso in Pronto soccorso si conferma intorno al 13%, come nelle precedenti rilevazioni. Resta però centrale il peso del boarding: il 70% delle strutture dichiara di dover fronteggiare quotidianamente pazienti in barella in attesa di un posto letto, mentre solo il 30% non registra il problema. “Pur in una grande variabilità di valori, il tempo medio di attesa per il ricovero in reparti di area medica dichiarato dalle strutture che segnalano il boarding è pari a circa 23 ore”, rileva l'indagine. Il boarding, ha sottolineato Riccardi, “non è più accettabile, perché lede il diritto del cittadino all'accesso alle cure, e danneggia il sistema stesso perché è causa di abbandoni dall'emergenza-urgenza per un vero e proprio danno morale sugli operatori”. Inoltre, “sebbene Simeu sia convinta che la soluzione al problema debba essere di sistema, in primis di adeguamento dei posti letto per acuti rispetto alle esigenze, qualsiasi soluzione deve essere intrapresa per evitare lo stazionamento in barella in Pronto Soccorso di malati destinati ad un ricovero”.