Riforma sanità, arriva il decreto Schillaci: le novità per i medici

"Un confronto positivo e costruttivo, su un tema fondamentale come quello della medicina generale di cui si discute da tempo e che ora, a pochi mesi dalla chiusura del Pnrr, assume una rilevanza strategica", ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, commentando la presentazione delle prime linee di riforma della medicina generale da parte del ministro della Salute. "La presenza del ministro in Conferenza non è scontata - osserva Fedriga - perciò lo ringrazio per aver condiviso i principi guida che ispirano il riordino della medicina territoriale. Apprezziamo il dialogo aperto e ci rendiamo disponibili a dare il nostro contributo, consapevoli che abbiamo davanti l'obiettivo comune di dare piena attuazione alle Case di comunità. Ora - aggiunge - aspettiamo di conoscere il testo del decreto e di esaminarlo a livello tecnico in Commissione Salute, per poi procedere velocemente nell'unica direzione che serve, quella del rafforzamento dei servizi di salute per i cittadini".

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