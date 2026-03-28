Spazio Europeo dati sanitari operativo entro il 2029: a cosa servirà

Inoltre, sottolinea la Commissione, gli operatori avranno un accesso più facile e rapido alle cartelle cliniche dei pazienti di diversi prestatori di assistenza sanitaria e Paesi e ai dati di molteplici sistemi, “con una notevole riduzione degli oneri amministrativi”. I ricercatori, invece, potranno consultare dati sanitari su larga scala con un sistema chiaro e strutturato per scoprire quali informazioni sono disponibili, dove si trovano e qual è la loro qualità, in modo meno costoso di quello attuale.