Fare la doccia tutti i giorni fa bene o male? Cosa dicono gli esperti

Oltre a questi fattori ambientali e personali, occorre considerare anche il tipo di pelle, in particolare la tendenza a sudare molto o avere la pelle grassa, spiegano gli esperti. “Per molti la doccia è quotidiana e dipende proprio dall'abitudine, perché lavarsi completamente ogni giorno non è affatto necessario. Naturalmente, l'acqua e il sapone sono essenziali per eliminare agenti patogeni come virus e batteri e limitare così infezioni e malattie. Eppure, i benefici della doccia frequente possono trasformarsi in un'abitudine dannosa se si esagera”.

Per approfondire: Giornata mondiale dell’acqua, la disponibilità idrica in Italia e nel mondo: i dati