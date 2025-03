Giornata mondiale dell’acqua, la disponibilità idrica in Italia

L'allarme che l'Onu ha lanciato già nel 2018 parla di un crescente fabbisogno d'acqua, per cui la domanda globale di acqua corrente aumenta al ritmo costante dell'1% all'anno, al punto che fra 30 anni potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più, in un mondo che ne dispone sempre meno

Il 22 marzo, dal 1992, è il giorno scelto per ricordare l'importanza delle risorse idriche del pianeta e il loro sfruttamento da parte dell'uomo. La Giornata mondiale dell'acqua 2025, o World Water Day, è stata indetta dall'ONU a seguito della Conferenza di Rio, e celebrata per la prima volta nel 1993. I dati sulle risorse idriche del pianeta sono sconfortanti: l'allarme che l'ONU ha lanciato già nel 2018 parla di un crescente fabbisogno d'acqua, per cui la domanda globale di acqua corrente aumenta al ritmo costante dell'1% all'anno, al punto che fra 30 anni potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più, in un mondo che ne dispone sempre meno.

I dati dell'Istat

Istat ha pubblicato oggi un approfondimento integrato sul tema. Il quadro informativo offerto fa riferimento a numerose rilevazioni, pertanto i dati più aggiornati sono disponibili per anni diversi. Nel 2022 in alcune aree del Paese rimane elevata la frammentazione gestionale dei servizi idrici per uso civile. Nel 2023 sono state adottate misure di razionamento dell’acqua in un terzo dei capoluoghi di provincia/città metropolitana del Mezzogiorno. Un quarto della spesa per la protezione dell’ambiente nel 2022 è destinato ai servizi di gestione delle acque reflue. Nel 2022 i prelievi di acque minerali naturali a fini di produzione sono in lieve flessione rispetto all’anno precedente (-0,8%). Nell’annata agraria 2019/2020 l’autoapprovvigionamento idrico è utilizzato per più di un terzo delle superfici agricole irrigate.

Qual è il tema della Giornata mondiale dell'acqua nel 2025?

Il tema scelto per la Giornata mondiale dell'acqua 2025 dalle Nazioni Unite è la Conservazione dei ghiacciai, lo scorso anno, invece, l'attenzione si era concentrata sull'acqua come strumento di pace ma che può anche innescare conflitti quando scarseggia o quando l'accesso a questo importante bene viene negato.