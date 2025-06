Pannelli solari a casa, come installarli sui balconi e cosa sapere

Considerato come un’antenna parabolica, il pannello fotovoltaico rientra tra gli interventi di edilizia libera a meno che il montaggio non avvenga all'interno di un edificio tutelato dalle belle arti o sito in un centro storico. A differenza dei tetti, infatti, i balconi non richiedono modifiche strutturali all’edificio e se fanno parte di una proprietà esclusiva non è necessaria l’autorizzazione preliminare dell’assemblea condominiale, salvo l’obbligo per l’inquilino di avvisare l’amministratore di condominio. Eventuali permessi sono richiesti, invece, in presenza di vincoli paesaggistici o architettonici