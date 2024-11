Energia solare senza impianto fotovoltaico? Oggi è possibile

Energia elettrica pulita, senza combustili fossili né emissioni di anidride carbonica. È quella prodotta dai pannelli fotovoltaici, sempre più diffusi in tutto il mondo. L’Italia non fa eccezione: secondo il Rapporto del GSE sul solare fotovoltaico, pubblicato lo scorso maggio, nel 2023 in tutta la Penisola sono entrati in esercizio 371.500 impianti. Alla fine dell’anno, la potenza complessiva installata in esercizio segnava +21% sul 2022. In crescita anche la produzione energetica, a +9,2%. Sempre più persone guardano dunque al fotovoltaico come a un’alternativa alle più tradizionali forme di produzione di elettricità, consapevoli del suo ruolo nella lotta all’inquinamento globale. Non sempre però è possibile sostenere i costi per l’installazione di pannelli sul tetto di casa, nonostante il diffondersi di semplificazioni tecniche e burocratiche. Da oggi, anche chi non può realizzare un proprio impianto ha però la possibilità di utilizzare energia pulita, risparmiando allo stesso tempo in bolletta, grazie al “solare virtuale”.