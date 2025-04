Poste, nuova ricerca per assunzioni portalettere. Come candidarsi

Introduzione

Dopo la chiusura, lo scorso 17 aprile, della procedura per reclutare postini in 13 regioni (e 77 province) del Centro-Nord Italia, è in corso una nuova campagna di assunzioni da parte di Poste Italiane per il ruolo di portalettere. C’è tempo fino alla mezzanotte del 4 maggio 2025: è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale dell’azienda. A differenza delle precedenti selezioni, questa chiamata riguarda l’intero territorio nazionale.