Poste, via al rilascio di certificati anagrafici e di stato civile

Diventa attivo l’ultimo servizio abilitato da Poste Italiane per il Progetto Polis. Il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile è ora disponibile in tutti i 7mila uffici coinvolti nel progetto che punta ad agevolare le procedure postali nei comuni che presentano meno di 15mila abitanti. Ad oggi, hanno già preso il via oltre 4mila interventi di riammodernamento nei diversi sportelli.