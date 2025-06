Giallo di Villa Pamphili, ipotesi unico assassino. Oggi sopralluogo

C'è l'ipotesi di un unico assassino dietro al doppio ritrovamento di ieri, 7 giugno, a Villa Pamphili a Roma, dei cadaveri di una donna e di una neonata a circa 100 metri di distanza l'uno dall'altra. Il corpicino era adagiato vicino a una siepe, nella vegetazione non distante dalla Fontana del Giglio, sul lato della villa che affaccia su via Leone XII. Individuati, in un secondo momento, i resti dell'adulta, il cui braccio spuntava da un sacco nero: era in uno stato di decomposizione più avanzato rispetto alla neonata. Sulla vicenda indaga la polizia: oggi ci sarà un nuovo sopralluogo degli investigatori sul luogo del ritrovamento. Al vaglio le testimonianze e le immagini delle telecamere ad ampio raggio tra i quartieri di Monteverde e Aurelio: la speranza è che i dispositivi abbiano ripreso chi ha deciso di sbarazzarsi della bambina e della donna. Verifiche, in queste ore, anche sulle persone scomparse.

Ieri, intorno alle 16.30, è avvenuto il ritrovamento della piccola da parte di alcuni passanti. Scattato l'allarme, in pochi minuti il personale del 118 ha raggiunto Villa Pamphili e ha tentato di rianimare la neonata. Un disperato tentativo di strapparla alla morte risultato tuttavia vano: era già deceduta. La zona è stata quindi recintata per permettere alla Scientifica di effettuare i rilievi e cercare elementi utili per ricostruire quanto avvenuto. Sul luogo del ritrovamento era presente anche il pm della Procura, Antonio Verdi. Tre ore e mezza dopo, una ragazza si è avvicinata a uno degli agenti che aveva delimitato la zona, spiegando che c'era il corpo di una donna in un sacco nero.

I testimoni: "Assurdo e incredibile"

L'attività degli investigatori è andata avanti per tutto il pomeriggio, con gli esperti della Scientifica in tuta bianca, macchine fotografiche e buste per i reperti. "Mi sembra tutto assurdo - ha raccontato un passante che frequenta la villa per fare jogging -. Abbiamo capito che era accaduto qualcosa di grave quando abbiamo visto arrivare ambulanza e forze dell'ordine: un sabato tranquillo si è trasformato in un dramma". In molti, per rispetto, hanno deciso di allontanarsi dalla zona. "Mia moglie ha portato via i bambini, che ora sono a casa - ha detto un altro -. È incredibile che una tragedia di questo tipo sia consumata in pieno giorno, in un luogo così frequentato".