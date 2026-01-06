Nella giornata di oggi prevista un’allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in altre dieci regioni del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia. A Roma il sindaco Gualtieri ha vietato l’accesso a parchi e ville storiche, chiuso i cimiteri e vietato tutte le attività ludico-creative o a carattere sportivo. A Pescara monitorati i sottopassi e il fiume

Epifania all'insegna del maltempo sull’Italia. Oggi è prevista un'allerta arancione meteo-idro su settori del Lazio e del Molise e allerta gialla su dieci regioni del Centro Sud, dalle Marche alla Sicilia. Sono infatti previste ancora piogge e temporali al Centro-Sud, soprattutto sulle zone tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in calo causeranno nevicate fino a quote collinari. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'avviso prevede inoltre nevicate in calo fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all'Abruzzo e al Lazio orientale.