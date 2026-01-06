Nella giornata di oggi prevista un’allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in altre dieci regioni del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia. A Roma il sindaco Gualtieri ha vietato l’accesso a parchi e ville storiche, chiuso i cimiteri e vietato tutte le attività ludico-creative o a carattere sportivo. A Pescara monitorati i sottopassi e il fiume
Epifania all'insegna del maltempo sull’Italia. Oggi è prevista un'allerta arancione meteo-idro su settori del Lazio e del Molise e allerta gialla su dieci regioni del Centro Sud, dalle Marche alla Sicilia. Sono infatti previste ancora piogge e temporali al Centro-Sud, soprattutto sulle zone tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in calo causeranno nevicate fino a quote collinari. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'avviso prevede inoltre nevicate in calo fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all'Abruzzo e al Lazio orientale.
L’allerta su Roma
Prevista allerta arancione su Roma: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini: accesso vietato a parchi e ville storiche; divieto di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico; interdette le aree sotto carichi sospesi o alberi; chiusura dei cimiteri salvo esigenze urgenti. Tra le raccomandazioni evitare sottopassi, zone allagabili e seminterrati; non sostare a lungo su balconi; prestare attenzione alla guida e alle zone costiere. In strada, serve evitare di rimanere sotto gli alberi e cercare, quando necessario, una posizione riparata “evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti”.
La situazione a Pescara
Come ha comunicato l'assessore comunale alla Protezione civile, Massimiliano Pignoli, anche a Pescara sono monitorati sottopassi e fiume a causa del possibile peggioramento delle condizioni meteo con il ritorno della pioggia. L'attivazione del Gruppo di Protezione civile è scattata dopo la comunicazione del Centro Funzionale di Protezione civile regionale d'Abruzzo sulla previsione di criticità ordinaria e conseguente allerta gialla per rischio idrogeologico.
Leggi anche
Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania
©Getty
Supercelle temporalesche, come si formano e perché sono pericolose
Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando alcune zone d'Italia - e che sono sempre più frequenti in estate - sono fenomeni tipici delle pianure negli Stati Uniti: dalla fine degli anni Novanta si sono diffusi a causa dei cambiamenti climatici anche nell’area del Mediterraneo