Venezia, Investcloud licenzia tutti i suoi 37 dipendenti: "Verranno sostituiti dall’IA"Cronaca
L'azienda nordamericana ha una sede a Porto Margherita nel veneziano e ha comunicato la decisione ai sindacati. Specializzata in software per il settore finanziario, specie nella gestione patrimoniale, Investcloud ha aperto una sede in Italia dopo l'acquisizione dell'ex Finantix nel 2021
Investcloud, azienda statunitense specializzata in software per il settore finanziario, ha licenziato 37 dipendenti della filiale italiana che ha sede a Porto Margherita, vicino Venezia. La motivazione fornita ai sindacati è legata alla sostituzione dell'impiego da parte dell'intelligenza artificiale.
La posizione di Investcloud
La motivazione, evidenzia l'azienda, è nel cambio di modello di business, ora “fortemente distribuito in diversi Paesi nel mondo e parzialmente basato su soluzioni adattate a livello locale ma non più compatibile con l'obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica integrata centrata su soluzioni basate sull'intelligenza artificiale”.
La risposta dei sindacati
In agitazione tutte le sigle sindacali del comparto meccanico. "È la dimostrazione pratica di come la transizione tecnologica impatti pesantemente nel lavoro. È evidente che quando si trattano ben immateriali e servizi i vincoli di spazio e tempo vengono meno e con essi viene messo in discussione tutto l’impianto delle tutele contrattuali, dal costo del lavoro, al salario, alle protezioni sociali" dichiara Matteo Masiero della Fim Cisl che chiede l’intervento dell’unità di crisi della Regione. "Non siamo di fronte soltanto ad una riorganizzazione aziendale ma a un caso emblematico che dimostra come l’intelligenza artificiale non sia affatto neutra" sottolineano Daniele Giordiano e Michele Valentini della Cgil di Venezia.
Ipa/Getty
IA e droni, quali aziende guardano al tech per sostituire i lavoratori
Il colosso informatico Ibm ha annunciato la sospensione di 7.800 nuove assunzioni nell’area di back office, per sostituirle con l'automazione, nei prossimi 5 anni. La catena di distribuzione Walmart ha iniziato a servirsi di un chatbot per contrattare con i fornitori, oltre ad aver sperimentato un sistema di delivery tramite droni. Allo stesso punta Amazon