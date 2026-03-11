L'azienda nordamericana ha una sede a Porto Margherita nel veneziano e ha comunicato la decisione ai sindacati. Specializzata in software per il settore finanziario, specie nella gestione patrimoniale, Investcloud ha aperto una sede in Italia dopo l'acquisizione dell'ex Finantix nel 2021

Investcloud, azienda statunitense specializzata in software per il settore finanziario, ha licenziato 37 dipendenti della filiale italiana che ha sede a Porto Margherita, vicino Venezia. La motivazione fornita ai sindacati è legata alla sostituzione dell'impiego da parte dell'intelligenza artificiale.

La risposta dei sindacati

In agitazione tutte le sigle sindacali del comparto meccanico. "È la dimostrazione pratica di come la transizione tecnologica impatti pesantemente nel lavoro. È evidente che quando si trattano ben immateriali e servizi i vincoli di spazio e tempo vengono meno e con essi viene messo in discussione tutto l’impianto delle tutele contrattuali, dal costo del lavoro, al salario, alle protezioni sociali" dichiara Matteo Masiero della Fim Cisl che chiede l’intervento dell’unità di crisi della Regione. "Non siamo di fronte soltanto ad una riorganizzazione aziendale ma a un caso emblematico che dimostra come l’intelligenza artificiale non sia affatto neutra" sottolineano Daniele Giordiano e Michele Valentini della Cgil di Venezia.