Sperimentazioni in corso per operazioni di consegna con droni vanno avanti anche in casa Amazon. Le città scelte per capire fino a dove si potrà arrivare sono quelle di Lockerford e College Station, in California e Texas. Obiettivo finale: 500 milioni di delivery con droni entro il 2030

