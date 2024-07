Olimpiadi 2024 al via, attacco all’Alta velocità in Francia. DIRETTA

"Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero": lo ha dichiarato la società Sncf dopo l'attacco a 3 delle 4 linee dell'Alta Velocità in Francia con atti di sabotaggio e incendi. Le squadre di Sncf Réseau "sono già sul posto per diagnosticare il problema e iniziare le riparazioni", ma la "situazione dovrebbe durare almeno fino al fine settimana, mentre le riparazioni vengono effettuate", ha dichiarato l'operatore. La linea TGV Sud-Est, invece, "non è interessata", ha dichiarato il gruppo. L'attacco arriva poche ore prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici del 2024 a Parigi, quando molti viaggiatori hanno intenzione di convergere nella capitale. Anche un gran numero di vacanzieri è in transito. Coinvolte circa 800mila persone. "Tutti i clienti saranno informati via sms sullo spostamento dei loro treni", ha dichiarato il gruppo all'AFP. L'operatore consiglia "a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non recarsi nelle stazioni", specificando nel comunicato stampa che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili.