Vieri finisce in ospedale per problema ai polmoni alle Maldive

Si è interrotta bruscamente la vacanza alle Maldive di Christian Vieri. Come ha raccontato sul suo profilo Instagram, l’ex calciatore si stava godendo, con la moglie Costanza Caracciole e le due figlie, il sole e il mare delle isole dell’Oceano Indiano, quando ha avuto un problema di salute che ha messo la parola fine alla vacanza di Pasqua. "Vacanza finita, devo rientrare in Italia", ha scritto sui social. Sentendosi poco bene si è fatto prima visitare dal medico del resort, poi è andato in ospedale per accertamenti e qui ha avuto la diagnosi seria. "Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa. Allora ho detto mi prendo il vecchio Brufen e due o tre giorni e mi passa. Non è stato così, la tosse aumentava". "Tre giorni fa vado dal medico, mi sente i polmoni e mi dice: il sinistro è a posto, il destro fischia un pochettino. Sto prendendo l'antibiotico, il sole non posso prenderlo quindi vacanza finita". Con i suoi follower l’ex sportivo ha condiviso alcune foto dall’ambulatorio dell’ospedale mentre si sottoponeva alla terapia dell'ossigeno con antibiotico.