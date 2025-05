Serie A, la Lazio vince 1-0 a Empoli. Adesso Monza-Atalanta. VIDEO

La 35esima giornata di Serie A continua oggi con quattro partite. Alle 12.30 si è giocata Empoli-Lazio, finita 0-1. Alle 15 è iniziata Monza-Atalanta. Alle 18 in campo Roma-Fiorentina. Alle 20.45 chiude la domenica Bologna-Juventus. Questo turno di campionato si è aperto venerdì con l’1-1 tra Torino e Venezia. Sabato il Napoli ha vinto 1-0 a Lecce, l’Inter ha battuto con lo stesso risultato il Verona, il Como ha vinto 1-0 a Parma, l’Udinese in trasferta ha sconfitto 2-1 il Cagliari ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). A chiudere il turno è Genoa-Milan, lunedì alle 20.45.

La cronaca di Empoli-Lazio (HIGHLIGHTS)

La Lazio vince 1-0 contro l’Empoli al Castellani. Gli ospiti vanno in vantaggio dopo nemmeno un minuto: apertura da sinistra a destra di Zaccagni, Hysaj crossa per Dia, Viti buca l’intervento, l’attaccante stoppa di petto e col destro firma l’1-0. Al 38’ l’Empoli rimane in dieci: espulso Colombo, che colpisce in ritardo con la gamba alta Gigot e si prende la seconda ammonizione nel giro di quattro minuti. Nella ripresa, al 51’ l’Empoli trova il pareggio con Viti ma il Var annulla per fuorigioco. Al 76’ anche la Lazio rimane in dieci: secondo giallo per Hysaj. Nonostante i tentativi dei padroni di casa di agganciare il pareggio, i biancocelesti resistono e portano a casa i tre punti.

Il tabellino di Empoli-Lazio 0-1

1' pt Dia



EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (1' st Sambia), Ismajli, Viti (45' st Campaniello); Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (14' st Konate), Cacace; Colombo. All.: D'Aversa



LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (26' st Gila); Guendouzi, Rovella (34' st Provstgaard); Marusic (1' st Isaksen), Dia (14' st Vecino), Zaccagni (26' st Pedro); Castellanos. All.: Baroni



Ammoniti: Goglichidze (E), Viti (E), Pellegrini (L), Vecino (L) e Provstgaard (L) per gioco falloso

Espulsi per doppia ammonizione al 39' pt Colombo (E) e al 31' st Hysaj (L).