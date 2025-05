Serie A: Parma-Como 0-1, Cagliari-Udinese 1-2. Alle 18 Lecce-Napoli

Nelle due partite delle ore 15, il Parma ha perso in casa contro il Como 0-1 mentre Cagliari-Udinese è terminata 1-2. Alle 18 scende in campo il Napoli, che è di scena a Lecce, mentre alle 20.45 l’Inter riceve il Verona a San Siro

Prosegue oggi la 35esima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Dopo il pareggio di ieri tra Torino e Venezia, alle ore 15 il Parma ha perso per 1-0 in casa contro il Como mentre Cagliari-Udinese è terminata 1-2. Alle 18 si accende invece la corsa Scudetto: scende infatti in campo il Napoli, che è di scena a Lecce, mentre alle 20.45 l’Inter riceve il Verona a San Siro. (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A) Domani invece sono in programma altri 4 incontri: Empoli-Lazio, Monza-Atalanta, Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus.