Champions League, Barcellona-Inter in campo dalle 21: formazioni

L'Inter scende in campo contro il Barcellona per la semifinale di andata di Champions League: calcio d'inizio alle 21, allo stadio Olimpico al Montjuic. Per i nerazzurri il match arriva in un momento difficile, dopo tre sconfitte consecutive (contando Serie A e Coppa Italia). Va meglio ai blaugrana, saldi al primo posto della Liga e già vincitori della Coppa del Re. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime possono vedere con l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Martedì 6 maggio si gioca la semifinale di ritorno a San Siro (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE).