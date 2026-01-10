Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 18 Roma-Sassuolo

Alle 20.45 l’Atalanta riceve il Torino, mentre domani sono in programma altre quattro partite. Tra queste spiccano Fiorentina-Milan e il big match Inter-Napoli ascolta articolo

Inizia oggi la 20esima giornata del campionato di Serie A 2025/26, la prima del girone di ritorno. Ad aprire la seconda parte della competizione sono state le sfide delle 15 Como-Bologna e Udinese-Pisa, terminate rispettivamente 1-1 e 2-2. Alle 18 poi sarà il momento di Roma-Sassuolo, mentre alle 20.45 l’Atalanta riceve il Torino (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani sono in programma altre quattro partite, tra cui spiccano Fiorentina-Milan e il big match Inter-Napoli.

La cronaca di Como-Bologna Partono forte gli ospiti, che al primo minuto hanno subito una grande occasione con Cambiaghi che viene però fermato da Butez. È questa la migliore chance del primo tempo, che si chiude sullo 0-0 nonostante entrambe le squadre giochino ad alto ritmo e affrontandosi a viso aperto. L’equilibrio si spezza nelle ripresa, con Cambiaghi che porta avanti il Bologna al minuto 49. Lo stesso autore del gol viene però espulso al 60esimo, e il Como si riversa in avanti a caccia della rete del pari: in pieno recupero è un grande gol di Baturina a fissare il risultato sul definitivo 1-1. Il tabellino di Como-Bologna 1-1 49’ Cambiaghi, 90+4’ Baturina

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (18' st Posch), Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno (39' st Baturina); Perrone, Da Cunha (12' st Caqueret); Vojvoda (12' st Kuhn), Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26' pt Vitik), Miranda; Pobega (38' st Sulemana), Freuler (30' st Ferguson), Rowe (30' st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (30' st Immobile). All.: Italiano Espulsi: Cambiaghi per condotta violenta Ammoniti: Nico Paz, Da Cunha, Van der Brempt, Zortea, Ferguson per gioco falloso, Freuler per proteste. Leggi anche Serie A: vincono Inter, Atalanta e Udinese. Pareggia il Napoli. VIDEO