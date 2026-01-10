Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 18 Roma-Sassuolo

Alle 20.45 l’Atalanta riceve il Torino, mentre domani sono in programma altre quattro partite. Tra queste spiccano Fiorentina-Milan e il big match Inter-Napoli
Inizia oggi la 20esima giornata del campionato di Serie A 2025/26, la prima del girone di ritorno. Ad aprire la seconda parte della competizione sono state le sfide delle 15 Como-Bologna e Udinese-Pisa, terminate rispettivamente 1-1 e 2-2. Alle 18 poi sarà il momento di Roma-Sassuolo, mentre alle 20.45 l’Atalanta riceve il Torino (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani sono in programma altre quattro partite, tra cui spiccano Fiorentina-Milan e il big match Inter-Napoli.
La cronaca di Como-Bologna
Partono forte gli ospiti, che al primo minuto hanno subito una grande occasione con Cambiaghi che viene però fermato da Butez. È questa la migliore chance del primo tempo, che si chiude sullo 0-0 nonostante entrambe le squadre giochino ad alto ritmo e affrontandosi a viso aperto. L’equilibrio si spezza nelle ripresa, con Cambiaghi che porta avanti il Bologna al minuto 49. Lo stesso autore del gol viene però espulso al 60esimo, e il Como si riversa in avanti a caccia della rete del pari: in pieno recupero è un grande gol di Baturina a fissare il risultato sul definitivo 1-1.
Il tabellino di Como-Bologna 1-1
49’ Cambiaghi, 90+4’ Baturina
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (18' st Posch), Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno (39' st Baturina); Perrone, Da Cunha (12' st Caqueret); Vojvoda (12' st Kuhn), Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi (26' pt Vitik), Miranda; Pobega (38' st Sulemana), Freuler (30' st Ferguson), Rowe (30' st Casale), Fabbian, Cambiaghi; Castro (30' st Immobile). All.: Italiano
Espulsi: Cambiaghi per condotta violenta
Ammoniti: Nico Paz, Da Cunha, Van der Brempt, Zortea, Ferguson per gioco falloso, Freuler per proteste.
Leggi anche
Serie A: vincono Inter, Atalanta e Udinese. Pareggia il Napoli. VIDEO
La cronaca di Udinese-Pisa
È divertente la sfida tra Udinese e Pisa. I padroni di casa vanno sotto dopo 13 minuti, con Tramoni che trovano un grande gol per portare avanti i toscani. Gli uomini di Runjaic però non si disuniscono e, prima dell’intervallo, ribaltano la partita: al 19esimo è Kabasele a segnare il gol dell’1-1, mentre al 40esimo è Davis a trasformare il rigore che completa la rimonta. Nella ripresa il Pisa riesce a pareggiare, grazie al gol di Meister al 67esimo. Il risultato non cambia più, e la partita finisce 2-2.
Il tabellino di Udinese-Pisa 2-2
13’ Tramoni, 19’ Kabasele, 40’ Davis (rig.), 67’ Meister
UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet, Kamara (29' st Palma); Zanoli (10' st Piotrowski), Miller (29' st Iker Bravo), Karlstrom, Ekkelenkamp (10' st Atta); Zaniolo (15' st Gueye), Davis. All. Runjaic.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi (49' st Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Leris (10' st Tourè), Marin (10' st Piccinini), Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister (45' st Hojholt). All: Gilardino.
Ammoniti: Coppola, Caracciolo, Moreo, Marin per gioco falloso, Zaniolo per proteste.
Leggi anche
Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Milan-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS
©Getty
Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26
L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti