Le coppe europee proseguono oggi con tre squadre italiane impegnate. Nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in Polonia, la Fiorentina ha battuto in rimonta 2-1 il Raków Czestochowa: all’andata era finita 2-1 per i viola, che conquistano i quarti. Alle 21 è iniziato il derby italiano: nel ritorno degli ottavi di Europa League, si affrontano all'Olimpico Roma e Bologna (1-1 all'andata)

Dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League, le coppe europee proseguono oggi con tre squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. Alle 18.45, nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in Polonia la Fiorentina ha battuto 2-1 in rimonta il Raków Czestochowa: all’andata, al Franchi, era finita 2-1 per i viola, che conquistano i quarti. Alle 21 è iniziato il derby italiano: nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si affrontano all'Olimpico Roma e Bologna. Si parte dall’1-1 della gara d’andata (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Le partite sono in diretta su Sky.