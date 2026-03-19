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Europa League e Conference, Fiorentina ai quarti: 2-1 al Rakow. Ora Roma-Bologna 1-1. LIVE

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Le coppe europee proseguono oggi con tre squadre italiane impegnate. Nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in Polonia, la Fiorentina ha battuto in rimonta 2-1 il Raków Czestochowa: all’andata era finita 2-1 per i viola, che conquistano i quarti. Alle 21 è iniziato il derby italiano: nel ritorno degli ottavi di Europa League, si affrontano all'Olimpico Roma e Bologna (1-1 all'andata)

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Dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League, le coppe europee proseguono oggi con tre squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League. Alle 18.45, nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League, in Polonia la Fiorentina ha battuto 2-1 in rimonta il Raków Czestochowa: all’andata, al Franchi, era finita 2-1 per i viola, che conquistano i quarti. Alle 21 è iniziato il derby italiano: nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, si affrontano all'Olimpico Roma e Bologna. Si parte dall’1-1 della gara d’andata (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Le partite sono in diretta su Sky.

Il tabellino di Roma-Bologna 1-1 (live)

22' pt Rowe (B), 32' Ndicka (R)

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Kone, Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy, Malen. All. Gasperini

 

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

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Il tabellino di Raków-Fiorentina 1-2

1' st Struski (R), 23' st Piccoli (F), 52' st Pongracic (F)

RAKOW (3-4-2-1): Zych, Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas, Ameyaw, Struski (79' Bulat), Repka, Jean Carlos (80' Amorim), Makuch (79' Rocha), Ivi Lopez (70'Diaby Fadiga), Braut Brunes. All. Tomczyk 

 

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen, Dodo (87' Pongracic), Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fagioli (90' Mandragora), Harrison (90' Gudmundsson), Fabbian, Ndour, Fazzini (62' Gosens), Kean (62' Piccoli). All. Vanoli

Ammoniti: Dodo e Pongracig per gioco falloso, Ndour e Ropcha per proteste, Burunes per simulazione, l'allenatore Tomczyk per proteste.

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